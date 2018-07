Chawton Cottage, le lieu de création de Jane Austen

Chawton Cottage (Rudi Riet, CC BY SA 2.0)



Écrivains, chanteurs, peintres… Dans cette nouvelle saison d'Une maison, un artiste, Patrick Poivre d’Arvor revisite la vie et le parcours de quelques grands noms du monde des arts et de la culture, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire. Cet été, on ouvre les portes des demeures de Frida Kahlo, Jane Austen, Benoîte Groult, la marquise de Sévigné, Georges Bizet, Honoré de Balzac, Gilbert Bécaud, Jules Verne, Lamartine et Gaudí.

Cette semaine, Jane Austen est à l'honneur. Disparue il y a plus de deux siècles, l’auteure de Raisons et sentiments et d’Orgueil et préjugés est un des écrivains anglais les plus lus à travers la planète. Ses romans ont été traduits dans le monde entier et adaptés au cinéma.

Au cœur du petit village de Chawton, dans la région du Hampshire, en Angleterre, subsiste la maison qui abrita les huit dernières années de sa vie. C’est entre ses murs que l’on peut découvrir qui était Jane Austen. Elle y a écrit la moitié de son œuvre, et retravaillé trois de ses premiers romans. Ses héroïnes lui ressemblent et les personnages qu’elle décrit font partie du décor de Chawton Cottage.

Le film de François Chayé, avec la participation et les témoignages de Mary Guyatt, Geneviève Brisac, Marie-Laure Massei-Chamayou ou encore Catherine Rihoit, est visible le dimanche 5 août à 22h35 sur France 5, et sera rediffusé le samedi suivant à 20h.