Chine : empruntez vos ouvrages en librairie avant de les acheter

Voitures, vélos, maisons, l’époque est au partage, avec les réussites (et les échecs) que l’on connait. Mais quid des livres ? Les bibliothèques assurent cela, direz-vous, mais les librairies ? C’est ainsi une initiative hybride qu’a lancée l’année dernière la librairie chinoise Xinhua de Sanxiaokou à Hefei, dans l’est de la Chine, en devenant la première « librairie partagée » du monde.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Le principe ? Via une application à laquelle s’inscrivent les clients de la librairie, ceux-ci sont autorisés à emprunter jusqu’à deux ouvrages parmi ceux disponibles dans le magasin. Seules obligations, outre l’inscription : payer un dépôt et rendre les titres empruntés sous 10 jours.

Dans le cas où un client peu précautionneux rend un livre endommagé, celui-ci lui est vendu avec un rabais.

Et la librairie récompense aussi les rats de bibliothèque : si en trois mois, vous lisez douze livres, un pourcentage de votre dépôt initial vous est rendu.



L’initiative fait des heureux, tant du côté des lecteurs, qui peuvent ainsi lire bien plus qu’ils ne pourraient acheter, mais aussi du côté des dirigeants de l’entreprise. En effet, nombreux sont les clients qui souhaitent au final garder, et donc acheter, certains des titres qu’ils ont lus, ce qui est possible via l’application.







Zhao Shiping, le directeur de l’établissement, a annoncé une hausse substantielle de clients sans pour autant préciser l’impact sur le chiffre d’affaires global. L’initiative de partage promet donc d’« augmenter la valeur commerciale de la librairie, sa valeur de marque et sa valeur en tant que partenaire pour les entreprises extérieures au secteur de la vente de livres ».

Une initiative gagnant-gagnant.

Via en.people.cn et China Daily