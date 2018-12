Chine : une bibliothèque de rêve, nichée dans les montagnes

La bibliothèque dessinée par Shulin © Yilong Zhao

Entourée de montagnes et de forêts denses, la bibliothèque se trouve non loin de la place du village. Dix colonnes supportent toute la structure en bois et en acier, créant un patio au rez-de-chaussée agrémenté d'un plan d'eau.Destinée à offrir un lieu calme et paisible aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées, la bibliothèque comprend un espace ouvert (au rez-de-chaussée également), tandis que l'étage supérieur renferme deux rangées d'étagères et plusieurs zones de lecture.« Le cadre du patio semble attendre le bon moment — que le soleil jette une belle ombre, que la pluie crée des ondulations ou que le vent souffle » explique l'architecte Liu Dongying avant d'ajouter : « À ce moment-là, le patio devient un espace spécial, qui semble atteindre ce pour quoi il a été conçu. Si je comprends bien, l’essence de l’architecture rurale est un état dans lequel les personnes et l’espace, la nature et le temps coexistent harmonieusement. Ce patio y parvient en incluant la lumière du soleil, la pluie et l’air dans l’espace intérieur. »Accessible par un escalier extérieur, le deuxième étage renferme une série d'étagères, des zones réservées à la lecture et un couloir d'un mètre de large qui permet aux lecteurs de se promener. L'endroit où se trouve la maison du livre est une zone triangulaire, avec une allée principale au sud et un mur de pierre de trois mètres au nord, surmonté d'une aire de jeux pour les enfants. Situé au même niveau que le deuxième étage de la structure, le terrain de jeu facilite la tâche des parents qui peuvent surveiller leurs enfants tout en lisant.« Nous avons toujours insisté sur la méthode en matière de conception et de recherche. Lors de la création de cet espace de lecture, nous avons travaillé sur deux aspects : la morphologie du lieu et les matériaux » expliquent les créateurs.Sur la façade de la structure, des panneaux solaires, relativement rares dans le village, rendent toute la maison transparente, créant un environnement confortable pour la lecture, avec une bonne luminosité assurée. Les lecteurs peuvent également admirer le paysage extérieur. Le bois de pin est le matériau principal utilisé pour chacune des bibliothèques disponibles.