Cluster, coping... Ces mots anglais qui ont accompagné le coronavirus

(photo d'illustration, SBT4NOW, CC BY-SA 2.0)

La Commission d'enrichissement de la langue française, organe interministériel, veille, même en télétravail, à la défense de la langue française et à son utilisation dans certains contextes où l'anglais peut sembler la seule solution possible.Avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, la commission propose un document recensant quelques termes de santé. Reprenant des termes publiés dans le Journal officiel ces dernières années, il rappelle les bases en matière de vocabulaire, de « aidant », une « [p]ersonne, le plus souvent bénévole, qui assiste une personne dépendante dans sa vie quotidienne », à « téléconsultation », pour la « [c]onsultation médicale à distance, quel que soit le moyen de transmission utilisé ».La Commission d'enrichissement consacre aussi quelques lignes à des termes particulièrement utilisés en ce moment, comme le fameux « cluster » : « [O]n parle couramment de “foyer (épidémique)”, plutôt que de recourir au terme anglais (disease) cluster », explique ainsi l'organe.Le document complet est accessible ci-dessous, suivi par un autre, consacré au vocabulaire lié à la désinformation.