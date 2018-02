Collecte réussie pour l'acquisition du livre d'heures de François Ier par le Louvre

L'objectif d'un million € a largement été dépassé, avec 139 % affiché, ce 15 février 2018, jour de la fin de la collecte organisée par le Musée du Louvre pour l'acquisition du livre d'heures de François Ier. 1,39 million a finalement été collecté, auquel s'ajoute le mécénat du groupe LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, qui a fourni la moitié des 10 millions € nécessaires. Évidemment, le mécénat du groupe n'est pas totalement désintéressé, puisqu'un fameux abattement fiscal est fourni en contrepartie.

L'État français avait publié un arrêté pour annoncer cette collecte de fonds, dans lequel on trouvait une description de l'exceptionnel ouvrage :

De provenance prestigieuse, ce livre d'heures à l'usage de Paris, accompagné de son signet ou marque-page sculpté figurant le Christ à la colonne, constitue un chef-d'œuvre exceptionnel de l'orfèvrerie française de la Renaissance sous le règne de François Ier. Cette œuvre insigne, de très petit format, entièrement manuscrite et ornée de seize peintures en pleine page, trois petites peintures et de nombreuses initiales ornées, est couverte d'une somptueuse reliure d'or émaillé d'une qualité d'exécution éblouissante, enrichie de pierres précieuses et de deux grandes plaques de cornalines ovales gravées en intaille représentant la Crucifixion avec saint François et saint Jérôme sur le plat supérieur, et la Vierge à l'Enfant trônante entourée de sainte Barbe et sainte Catherine sur le plat inférieur.