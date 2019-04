Collections Aristophil : d'Henri IV à l'Aiglon, histoire et politique

Henri de Navarre - 21 juillet 1585 - Lettre à Henri III - Est. 20 000 - 30 000 €

Autour de l'Aiglon - Ensemble de lettres et manuscrits - Est. 8 000 - 10 000 €

D'une très grande importance dans l’histoire, plus particulièrement celle des religions, découvrons cette lettre du futur Henri IV , alors roi de Navarre, qu'il adresse au roi de France Henri III, dont il est le successeur désigné, puisqu’ayant épousé la sœur d’Henri, Marguerite, qui deviendra la reine Margot. Henri III vient tout juste de céder au parti des Guise et de la Ligue ultra catholique, et de signer le traité de Nemours.Ce dernier remet en cause tous les traités de pacification du royaume, et prévoit d’interdire le protestantisme, de chasser les pasteurs, de récupérer les places fortes détenues par les protestants, et menace surtout d’éliminer de la succession au trône le futur Henri IV. Celui-ci le supplie avec véhémence de revenir sur sa décision et de rompre le traité de Nemours pour revenir à la paix qui régnait jusqu’alors.Petit saut dans le temps, plongeons dans la Révolution avec ce manuscrit de Condorcet où il défend le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce texte écrit 1791, soit trois ans avant la guillotine, défend cette idée, alors que la révolution pense à défendre la patrie certes, mais peut être aussi à conquérir de nouveaux territoires… Dans ce manuscrit important de 8 pages, Condorcet veut surtout que les peuples puissent définir leur propre liberté, ce qui résonne singulièrement aujourd’hui…Penchons-nous enfin sur cet ensemble très émouvant sur l’Aiglon , le duc de Reichstadt, qui provient de son gouverneur Johann-Baptist von Foresti. Celui qui ne s’appelle plus l’Aiglon n’est alors plus roi de Rome, en exil en Autriche. Il apprend l’écriture, le français, l’histoire, rédige des brouillons de lettres, et l’on dispose aussi de la correspondance de sa mère Marie Louise qui veille sur l’éducation de son fils. On y trouve aussi le manuscrit de souvenirs de Forestie sur les maladies et les derniers instants de l’Aiglon.Cet ensemble de documents, rassemblé par de Foresti, avait été conservé par les descendants dans une cassette en bois précieux, l’on a l’impression que l’Aiglon est en train de revivre sous nos yeux, en train de faire ses exercices d’écolier, de travailler sous la direction et l’amitié de son professeur, une très émouvante capsule temporelle !Chaque lien renvoie à la fiche catalogue de la vente , vous y trouverez détails, précisions, photographies et estimations, ainsi que l'ensemble des pièces présentées lors de cette vacationExposition des pièces le matin de la venteVente le Jeudi 4 Avril 2019, à 16h30 - Salle 6 - Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 ParisMaison Aguttes, Claude Aguttes, commissaire-priseur.Expert : Thierry Bodin