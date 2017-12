Collections Aristophil : la plus belle collection de manuscrits du monde

Les collections Aristophil constituent actuellement la plus belle collection de manuscrits et autographes au monde compte tenu de la rareté et des origines illustres des 130 000 œuvres qui la composent.









Car l’on trouve dans les Collections Aristophil une grande variété d’œuvres. Dessins, peintures, photographies, lithographies, manuscrits anciens, chartes, incunables, livres et manuscrits, partitions, éditions rares, lettres, autographes, philatélie, objets d’art, d’archéologie, souvenirs, documents se côtoient et forment un ensemble tout à la fois hétéroclite et cohérent tant il couvre l’ensemble des moyens d’expression qu’inventa l’Homme depuis les origines jusqu’à nos jours ....





Antoine de Saint Exupéry - Livre d'or et film Kodachrome 16 mm - 1942 - Est. 15 000 / 20 000€





C’est sous le regard scientifique et culturel d’un collège de personnalités reconnues du monde des Arts, des Lettres Anciennes et de la Bibliophilie que sont organisées ces ventes, accueillies par Drouot Paris, dont la marque internationalement reconnue ainsi que sa première place mondiale dans le marché des livres rares, manuscrits, autographes et bandes dessinées, en font une place de choix. Le respect des procédures, l'expertise déployée et l'organisation mise en place garantissent aux acheteurs que toutes les œuvres sont libres de circulation.



Honoré de Balzac - Manuscrit autographe signé d’Ursule Mirouet - 1841 - Lot 45 - Est. 800 000/1 200 000€



Toutes les périodes de l’histoire : de l’Antiquité au XXe siècle sont concernées. Ces collections seront dispersées sous forme de ventes thématiques propres à susciter l’intérêt renouvelé des collectionneurs du monde entier. Ainsi des manuscrits, autographes, dessins, photographies ou encore des souvenirs pourront illustrer un même thème ou une même période. Ce principe de ventes thématiques est la clé du succès de cette dispersion gigantesque. Une attention sera portée tout particulièrement à l’accessibilité : des lots de premier plan pourront côtoyer des lots à l’estimation plus modeste de façon à attirer et combler aussi bien les grands collectionneurs que les amateurs.



Quinte-Curce, Faiz Et Conquestes D’alexandre - Traduction de Vasque de Lucène

circa 1470-1480 - Est. 300 000/500 000 € - lot 82





Contrairement aux suivantes, la vente inaugurale du 20 décembre 2017 à Drouot réunira les 8 familles thématiques pour vous les présenter et donner le véritable coup d’envoi de la dispersion des collections Aristophil : Littérature, Histoire, Manuscrits et incunables, Histoire, Beaux Arts, Musique, Sciences exactes et Sciences humaines.



Car l’enjeu est bien là. Il s’agit pour la maison Aguttes (qui sera épaulée par d’autres maisons dans le futur) d’assurer le succès du retour sur le marché de ces œuvres qui en étaient sorties depuis plusieurs années: dans l’intérêt des vendeurs bien sûr, mais aussi des collectionneurs pour qui ces ventes seront l’occasion unique de voir et d’acquérir des biens du patrimoine privé d’une grande rareté.









Collectionneurs, amateurs ou visiteurs, vous pouvez consulter le catalogue en ligne de la vente inaugurale.



Expositions publiques : mardi 19 décembre 2017, de 11h à 18h, et mercredi 20 décembre 2017 de 11h à 12h.

Vente : mercredi 20 décembre 2017 à 14h30, Hotel des Ventes de Drouot, Salle 1-7

Exposition et Vente : Drouot - 9, rue Drouot - 75009 Paris