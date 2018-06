Collections Aristophil : manuscrits de poètes et écrivains des XIXe et XXe s

#CollectionsAristophil - L'une des vacations phares des prochaines ventes Aristophil donnera l'occasion de (re)découvrir, au travers de documents autographes, remarquables tant par leur rareté que par leur influence sur la culture occidentale jusqu’à aujourd’hui, les auteurs parmi les plus influents, ou originaux, de la littérature et de la poésie de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1960.

Penchons nous en premier lieu sur le couple flamboyant et maudit de la poésie française du XIXe.



Rimbaud est à Paris de septembre 1871 à février 1872. Paul Verlaine, pour préserver sa famille, le contraint de retourner en Ardennes. Au printemps 1872, Rimbaud, dans cet exil un peu forcé, va alors adresser à Verlaine quelques poèmes dont Patience, 26 vers emblématiques de la nouvelle période créatrice de Rimbaud, se libérant des règles de la poésie jusque là respectées.

Verlaine - "Patience" - 1872 - Est. 100 000 / 150 000 €



Et c’est sans doute au verso de cette lettre que nous lisons les lignes les plus émouvantes : « Prends-y garde, ô ma vie absente! »



De Verlaine, c’est le précieux manuscrit de D’ Auculnes que cette vente de prestige présente. Il rassemble 9 des 18 poèmes libres publiés sous le manteau à Bruxelles en 1890 sous le tire «Femmes», 8 autres pièces parues initialement dans Jadis et naguère ou encore Amour et Hombres, qui étaient primitivement destinées à une nouvelle édition de «Parallèlement», dont Verlaine souhaitait, quelques mois seulement après sa parution, «en accentuer l'aspect érotique».





Paul Verlaine - Manuscrit de D'Auculnes - Est. 50 000 / 60 000 €



Aux 9 poèmes de «Femmes» que compte ce manuscrit, s'ajoute 1 feuillet avec des esquisses de dessins dont un visiblement érotique qui a été ensuite rayé par Verlaine. « Repentir » des plus évocateurs… Et, détail poignant, la plupart des poèmes furent rédigés sur des feuillets tirés de registres de l'Administration générale de l'Assistance publique.





Paul Verlaine - Femmes - 1890 - 3 000 / 4 000 €



La vente présentera par ailleurs une édition originale de ces célèbres poèmes érotiques, enrichie de 10 dessins pleine page originaux à la plume et à l’aquarelle.





C’est au génie de Rimbaud, souvent désigné comme père du mouvement surréaliste, que les précurseurs du Surréalisme ont puisé leurs procédés d’écriture automatique, directement guidés par l’inconscient et le rêve.

Du père au pape, c’est l’immense correspondance d’André Breton adressée à Théodore Fraenkel qui constitue l’un des lots phares de cette vente. Du même âge, tous deux passionnés de poésie, les deux adolescents se rencontrent au collège Chaptal en 1910, et c'est là que naît une grande fraternité. Ils suivront un parcours similaire, étudiants en médecine, mobilisés ensemble à Nantes. Devenu médecin, Fraenkel fit partie de l'époque dadaïste et des débuts du Surréalisme. Il sera tout au long de ces premières années l'ami, le complice et le confident le plus proche d'André Breton.





André Breton - Correspondance AS à Théodore Fraenkel - 1901-1933 - Est. 100 000 / 120 000 €



C’est ainsi que l’on retrouve plus de 160 lettres cartes, poèmes dessins collages, qui permettent de suivre l’évolution intellectuelle de Breton, Et l'émotion est intacte quand il fait part dans cette correspondance de l'importance qu'eut pour lui la découverte d'Arthur Rimbaud.

De Breton, l’on garde en mémoire Nadja, l’une de ses oeuvres majeures, publiée en 1928. En octobre 1926, André Breton rencontre Léona Delcourt, une femme énigmatique qui le fascine. D'autres rencontres suivirent, parfois dues à un hasard qui impressionna le poète. Une nuit dans un hôtel de Saint-Germain-en-Laye marqua le déclin de leur relation qu’elle poursuivit par l'envoi de dessins et de lettres dont celles-ci, et qui s'achevèrent par une dernière entrevue en février 1927. Dans les 5 lettres ici rassemblées, Nadja se décrit soumise à l'ascendant d'André Breton, et, si elle admet l'échec de leur relation, souhaite néanmoins que celle-ci serve à l'oeuvre du poète.

Autre lot d’exception autour du grand surréaliste que celui du Trésor des jésuites, écrit à 4 mains avec Louis Aragon. Cette pièce de 1928 s’appuie principalement sur des faits divers de journaux et relève du collage surréaliste, notamment avec de nombreuses références et citations, particulièrement aux films policiers à épisodes des débuts du cinéma muet.



Louis Aragon / André Breton - Manuscrit "le trésor des Jésuites" - 1928 - Est. 80 000 / 100 000 €



Sont ici rassemblés le manuscrit autographe, amplement corrigé par les deux auteurs, un croquis de scène de la main d'André Breton, ainsi que le tapuscrit ( qui comporte plus d'une centaine de corrections de la main des deux auteurs ) ainsi que deux photos signées Man Ray de Breton et d’Aragon. Et last but not least, ce manuscrit a appartenu à Paul Éluard, et porte son célèbre ex-libris dessiné par Max Ernst «Après moi le sommeil».

Autour d’Eluard, ce sont des pièces exceptionnelles auxquelles la vente donne accès ; l’on retrouve ainsi la correspondance à Gala, le manuscrit autographe du Livre ouvert 3 ou le mythique et bouleversant « Liberté »

Les 21 quatrains de ce dernier, signés, furent dès leur parution en 1941 le symbole de la résistance à l’occupant allemand, suscitant enthousiasme et réveillant les énergies. Très tôt devenu emblématique, la RAF anglaise en lançera des milliers au dessus de la France. Plus tard, en 1953, Fernand Léger enluminera le poème, dans une composition qui ressemble à celle de ce lot sous encadrement.



Paul Eluard - "Liberté" - 1941 - Est. 20 000 / 30 000 €



Un an avant Liberté, Paul Eluard avait publié Le livre ouvert, suivi du Livre ouvert II publié en 1943. Il avait certainement l’intention de publier dans un troisième volume les poèmes datant de 1942-1943, période durant laquelle il entra en clandestinité. Si le projet jamais n’aboutit, il publia néanmoins ces poèmes dans différents recueils ultérieurs. Le volume présenté ici inclut, outre ces poèmes, une version de «Liberté» sous son titre primitif ( «Une seule pensée» ) et 9 gouaches originales selon le procédé du Rorschach, tous rassemblés dans une magnifique reliure de Paul Bonet.





Paul Eluard - Le livre ouvert - 1942-1943 - Est. 150 000 / 200 000 €

Enfin, « top lot » de cette vente, la correspondance intime, très amoureuse, adressée par Paul Éluard à sa première femme Elena Ivanovna Diakonova dite «Gala», s’étalant de 1924 à 1948, est vraisemblablement la plus belle correspondance connue de l'un des membres phares du groupe surréaliste. Il l’entretient de la vie surréaliste foisonnante de l’époque, et alors que Gala épousera Dali rencontré en 1929, ils poursuivront leur correspondance bien après leur séparation, la muse servant de trait d’union entre Eluard, les surréalistes et Dali.

Paul Eluard - Correspondance AS à Gala - 1924-1948 - Est. 300 000 / 400 000 €

On retrouvera par ailleurs dans la vente de nombreux poèmes et manuscrits, mais aussi des correspondances, éditions, livres illustrés, notes personnelles et dessins des nombreux artistes prônant la liberté d’écriture et la création au XXe siècle : Guillaume Apollinaire, Céline , Jean Cocteau , Louis Aragon, Antonin Artaud ou encore René Char.





Les pièces seront exposées du 12 au 15 juin de 11h à 18h, nocturne jusqu'à 21h jeudi 14 juin.

Ainsi que le jour de la vente, de 11h à midi.



Ecrivains et poètes du XIX-XXème s - Mardi 19 juin, 14h - Drouot - Salle 9

Expert : Claude Oterelo

Drouot estimations, sous le marteau d'Alexandre Giquello . Catalogue en ligne disponible ici.