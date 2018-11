Collections Aristophil - Manuscrits et livres scientifiques de Galilée à Marie Curie

#CollectionsAristophil – Derrière chaque formule, invention ou idée, la trace devient nécessaire. Ce sont ces grandes idées fondatrices de l’histoire de la pensée européenne, philosophique ou scientifique, que cette nouvelle vacation, sous le marteau de Francis Briest pour Artcurial, propose : des observations de Galilée aux recherches d’Albert Einstein ou de Marie Curie, sont remémorés quelques-uns des travaux scientifiques qui ont révolutionné l’histoire depuis le XVIe s. Revue chronologique de quelques pièces remarquables.







On en connaît seulement trois exemplaires dans les collections publiques françaises et étrangères. Et pourtant, l’importance de la publication de cette Geometrie en françois fut cruciale : illustré de nombreuses gravures sur bois, c’est en effet le premier traité de géométrie jamais écrit en français, à destination d’un public autre que l’élite, à savoir en particulier celui des architectes. Las! confronté à la pauvreté du vocabulaire français d’alors pour décrire les choses (nous sommes en 1511), Charles de Bovelles dut adapter et créer des néologismes à partir de termes latins, vocables encore employés de nos jours!



Charles de Bovelles - Geometrie en francoys - 1511 - Est. 30 000 - 50 000 €

Galileo Galilei - Johannes Kepler - Sidereus nuncius - Dissertatio cum nuncio sidereo - 1610-1611 - Est. 18 000 - 25 000€



Fascinant, vertigineux au premier sens du terme, l’exemplaire présenté lors cette vacation : nous sommes en 1609, et Galileo Galilei observe, pour la première fois dans l’histoire, avec une lunette astronomique, réalisée par ses soins, la voûte céleste. Vertige… Un an plus tard, il fera paraître en mars la première édition du Messager céleste. Le tirage initial de 500 exemplaires ayant été épuisé en quelques jours, une deuxième édition du Sidereus nuncius paraîtra quelques mois plus tard, dont un exemplaire est ici proposé à l’enchère.



Et pour la première fois, dans cette deuxième édition, l’on voit apparaître des cartes célestes sur fond noir. Texte fondamental qui remet en cause la science aristotélicienne, réfute le géocentrisme, découvre la nature de la voie lactée, il sera soutenu très rapidement par Kepler, qui en fera une fervente défense l’année suivante (alors que sans lunette lui-même, il ne défendit la pertinence des théories de Galilée que par la « logique » du système exposé! ) dans la Dissertatio cum nuncia siderea à laquelle est ici relié le volume de Galilée.

L’édition originale du Discours de la Méthode de Descartes, paru en 1637, marquera un tournant définitif dans l’histoire de la pensée occidentale, tournant le dos à la scolastique médiévale. L’immense « Je pense, donc je suis » fondera cette nouvelle approche scientifique et philosophique du monde, et ce volume, dans sa reliure en vélin de l’époque, revêt, avouons-le, valeur de symbole.



Descartes - Discours de la Méthode - 1637 - Est. 20 000 - 30 000 €

Besnier - Machine à voler Manuscrit - 1678 Est. 800 - 1 000 €



L’on ne résiste pas à cet improbable document datant de décembre 1678 : un éphèbe dument potelé semble suspendu à deux rames pourvues d’hélices en leurs extrémités, qui plus est reliées à ses chevilles. Sobrement et clairement intitulé Machine d’une nouvelle invention pour voler en l’air , afin de ne point tromper le lecteur, le document signé par le serrurier Besnier détaille le fonctionnement de la machine infernale et termine en souhaitant qu’il se trouve « quelqu'un qui serait ou plus industrieux ou moins malheureux que ceux qui l'ont tenté jusqu’ici. ».

Isaac Newton - Manuscrit - vers 1700 - Est. 15 000 - 25 000 €



Il existe très peu de manuscrits de la main de celui qui découvrit, entre autres, la gravitation universelle, et fonda la mécanique classique. Rédigé vers 1700, Newton expose dans ce manuscrit, avec ardeur et véhémence, comment à ses yeux l’Église catholique s’est éloignée des préceptes originels du christianisme, en se posant comme juge de l’orthodoxie chrétienne.

Attardons-nous un instant sur l’importance d’un duo intellectuel « détonnant » du 18e s. Et reconnaissons à Voltaire et à Emilie du Châtelet un rôle majeur dans l’élaboration, la recherche et la diffusion des théories scientifiques dans l’Europe d’alors. Ainsi cette vente donne l’occasion de découvrir nombre de manuscrits et premières éditions : entre 1736 et 1738, Voltaire rédige le manuscrit de ce qui deviendra De la nouvelle philosophie de Newton, ainsi que son Essai sur la nature du feu et sa propagation. Il contribuera à la diffusion de la pensée newtonienne en France et en Europe, enjoignant chacun à l’expérimentation contre les préjugés scientifiques.

Voltaire - De la nouvelle Philosophie de Newton [suivi de] Essay sur la nature du feu et sur sa propagation -

Manuscrits - 1736-1738 - Est. 25 000 - 30 000 €

Emilie du Châtelet - L’exposition abrégée du système du monde selon les principes de Mr Neuton -

Manuscrits - vers 1745-1749 - Est. 150 000 - 250 000 €



Dans sa préface, Voltaire rend grâces à Emilie du Châtelet, dont la postérité n’est sans doute pas à la hauteur de ses mérites : brillante mathématicienne, c’est elle qui traduisit Newton en français, fit paraitre plusieurs ouvrages destinés à vulgariser son œuvre, en particulier L’exposition abrégée du système du monde selon les principes de Mr Neuton et en 1738 l’Abrégé de l’optique de Mr Newton dont les manuscrits constituent des lots phares de cette vacation ; elle effectua toute sa (courte) vie des recherches en géométrie, optique et mathématiques. Cette vente donne l’occasion de découvrir l’étendue des connaissances de cette singulière scientifique, à qui Voltaire devait beaucoup, et avec qui elle entretint une liaison d’une quinzaine d’années.

Etonnant manuscrit corrigé de Louis Elisabeth de Vergne que celui de cet Essai sur le fluide conu sous le nom d’électricité qui valut à son auteur, après qu’il l’eût présenté, d’avoir son fauteuil à l’Académie des Sciences. Et ses mots, dans la préface du manuscrit de 1749, prennent de délicieux accents de modernité, en ces temps de prix littéraires : il s’y défend à l’avance d’éventuels détracteurs enclins à l’accuser de favoritisme : « Mon mémoire y [à l'Académie] a subi un examen de plus de six mois pendant lequel temps j'ai répondu aux objections [...] et taché de profiter des lumières que mes juges ont répandu sur cette ouvrage. »



Louis Elisabeth de Vergne - Essai sur le fluide conu sous le nom d’électricité - 1749 - Est. 20 000 - 30 000 €

Charles Darwin - On the Origin of Species - 1859 - Est. 15 000- 25 000 €



La vente présentera aussi un exemplaire de l’édition de l’œuvre fondatrice de la théorie de l’évolution, l’un des livres scientifiques les plus influents jamais publiés : c’est en 1859 que paraîtra cette édition originale de On the Origin of Species de Charles Darwin.

Décédée en 1934, Marie Curie fut en 1906 la première femme nommée professeur à la Sorbonne. De ces années d’enseignement et de recherches, nous gardons trace dans cet incroyable lot de dactylographie corrigée, en vue de l’impression de la seconde partie du traité Radioactivité . Sorte de testament scientifique, l'ouvrage regroupe les leçons professées à la Sorbonne, et constitue aussi un exposé de la somme des connaissances sur l'époque de la radioactivité naturelle et artificielle, sans cesse augmenté et actualisé en fonction de l'avancée des connaissances.

Marie Curie - Dactylographie corrigée - Radioactivité - 180 000 - 250 000 €

Albert Einstein - Manuscrit Théorie du Tout - vers 1941-1945 - Est. 50 000 - 70 000 €





Enfin nous ne pouvions oublier la tutélaire figure, plus contemporaine encore, d’Einstein. Cette vacation présente plusieurs manuscrits, autographes, dactylographies, photos dont la pièce maîtresse est ce manuscrit autographe signé inédit, sans doute rédigé entre 1941 et 1945, sur une Théorie du Tout, définie dans un espace-temps de variété en quatre dimensions, questionnement qu’il poursuivra jusqu’à sa mort sans l’élucider.

Exposition publique : du 12 au 13 novembre, de 11h à 18h, le 19 novembre de 11h à 12h, à Drouot.

Vente : Drouot-Richelieu, salle 1, le lundi 19 novembre à 14h.

Maison Artcurial, Francis Briest, commissaire-priseur.