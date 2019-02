Colorier des livres anciens, en toute liberté, sans se faire gronder

Des centaines de documents prêts à passer sous les crayons





Végétation d’Amérique, version en noir et blanc et version coloriée, Description des plantes de l'Amérique, Charles Plumier, 1693







Paysages, animaux, créatures magiques...

À l’initiative de cette opération, la New York Academy of Medicine qui donna le ton en 2016. Depuis trois ans maintenant, l’établissement invite tous ses confrères, archives et autres institutions culturelles à entrer dans la danse. Le principe est simple : fournir au public un PDF à télécharger et imprimer gratuitement, pour donner des couleurs aux collections, et un peu de vie aux gravures anciennes.Cette année, il semble que 113 établissements aient répondu présents, tous recensés par la NYAM. Y compris notre très sérieuse Bibliothèque nationale de France, qui ne manque jamais l’opportunité d’animer sur les réseaux avec ses collections numérisées. Gallica , la branche armée numérique de la BnF, invitait dinc tout un chacun à télécharger des gravures en noir et blanc, sur les thèmes de cette année, faune et flore. On pourra retrouver en fin d’article le document, en libre téléchargement, pour se lancer dans des exercices de colorisation, langue tirée en gage d’application.« Mettez-vous dans la peau des artistes de jadis, chargés de mettre en couleurs les gravures en noir et blanc. Laissez-vous inspirer par les inépuisables ressources de Gallica. Voyez par exemple cette planche présentant différentes espèces végétales d’Amérique au 17e siècle et sa version finement aquarellée : »Mention spéciale au Richardson-Sloane Special Collections Center de la Davenport Public Library. Il réunit des dessins et illustrations qui racontent la société américaine, parfois avec beaucoup d’humour, réalisés pour beaucoup par Patrick James Costello.Mais bien entendu, on trouve des animaux, rhinocéros et autres créatures impressionnantes, autant que des êtres mystérieux et magiques — comme ce couple de mandragore mâle et femelle, tout à fait surprenant. Évidemment, on en retrouve plein les réseaux, les internautes s’en étant donné à cœur joie que de partager leurs réalisations.Il y a bien des découvertes à faire, et surtout, des heures de coloriage en perspective, émanant des collections de musées et de bibliothèques du monde entier. La liste et les ressources à télécharger se retrouveront ici . On peut profiter de l'ensemble des documents, toujours en libre téléchargement, et explorer également les collections numériques avec sa progéniture.L’opération était lancée ce 4 février, jusqu’au 8 – dommage que de ne pas prolonger sur le week-end, où les parents ont plus de temps pour prendre part à une pareille opération.Le lien avec les établissements scolaires n’est manifestement pas encore bien consolidé en France, pour les retours que nous en avons eus. Cependant, l’activité mériterait bien une journée dans la semaine…