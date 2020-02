Coloriez les plus belles pages tirées de livres rares du monde entier

Illustration tirée du livre de coloriages du Getty Research Institute



L'opération se déroule du 3 au 7 février, mais, pas d'inquiétudes, il est permis de sortir les crayons de couleurs et autres feutres à n'importe quel moment de l'année. D'ailleurs, le coloriage est bon pour la santé, comme la lecture, dans la mesure où il aide à faire baisser les niveaux de stress.Plus d'une centaine d'institutions du monde entier participent cette année à l'initiative #ColorOurCollections, en proposant quelques pages à télécharger, imprimer et colorier gratuitement, sans demander l'autorisation à personne. Une manière simple et ludique de faire découvrir le patrimoine mondial aux jeunes comme aux moins jeunes, à peu de frais.En effet, les planches proposées proviennent des ouvrages numérisés des différentes institutions, qui ont ainsi à cœur de mettre en commun une partie de leurs fonds dans une grande célébration du domaine public.

En cette année 2020, l'opération #ColorOurCollections fête sa quatrième édition, toujours organisée par la New York Academy of Medicine. Plus d'une centaine d'institutions participent, dont la Bibliothèque nationale de France, à travers la bibliothèque numérique patrimoniale Gallica Il est possible de retrouver l'ensemble des livres de coloriages des institutions participantes à cette adresse