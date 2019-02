Comment le Dr Seuss manqua de brûler son premier manuscrit

Statue en mémoire du Dr. Seuss, à Springfield (Massachusetts, États-Unis) (Steve Alexander - CC BY 2.0) Statue en mémoire du Dr. Seuss, à Springfield (Massachusetts, États-Unis) (Steve Alexander - CC BY 2.0)

Deux géants de la littérature jeunesse





Son ami Mike McClintock (connu sous les noms de Gregory Duncan, Douglas Marshall ou William Starret) est quant à lui né Marshall McClintock le 21 août 1906 à Topeka, au Kansas. Il a occupé les fonctions de directeur des ventes et de rédacteur en chef jeunesse pour Vanguard Press pendant onze ans.



Tout au long de sa carrière, il a travaillé pour les magazines Saturday Evening Post, Saturday Review ou encore Collier's. Il a ensuite travaillé en tant qu’écrivain indépendant jusqu’à sa mort en 1967. Il est connu aux États-Unis pour ses oeuvres A Fly Went By et Stop that Ball!, jamais traduites en français.

Theodor Seuss Geisel, dit Dr Seuss, est un auteur et illustrateur américain, né le 2 mars 1904 à Springfield (Massachusetts), et mort le 24 septembre 1991 à La Jolla en Californie. Parmi ses livres les plus connus, on retrouve Le Chat chapeauté ou Comment le Grinch a volé Noël, deux titres traduits de l'anglais par Stephen Carrière au Nouvel Attila.Son ami Mike McClintock (connu sous les noms de Gregory Duncan, Douglas Marshall ou William Starret) est quant à lui né Marshall McClintock le 21 août 1906 à Topeka, au Kansas. Il a occupé les fonctions de directeur des ventes et de rédacteur en chef jeunesse pour Vanguard Press pendant onze ans.Tout au long de sa carrière, il a travaillé pour les magazines Saturday Evening Post, Saturday Review ou encore Collier's. Il a ensuite travaillé en tant qu’écrivain indépendant jusqu’à sa mort en 1967. Il est connu aux États-Unis pour ses oeuvres A Fly Went By et Stop that Ball!, jamais traduites en français.

En 1937, Theodor Seuss Geisel travaillait dans la publicité en tant que caricaturiste. Il avait du mal à trouver un éditeur pour son ouvrage And To Think That I Saw It on Mulberry Street, déjà rejeté par une dizaine de maisons.Découragé, il était à deux doigts de littéralement brûler le manuscrit. Mais sa rencontre avec Mike McClintockbouleverse son destin.Les deuxhommes sympathisent au Dartmouth College et, au fil de la conversation, Seuss apprend que son nouvel ami travaille en tant qu'auteur jeunesse chez Vanguard Press. Après avoir remanié le manuscrit à ses côtés, Mike McClintock le présente et le fait publié chez son éditeur.De toute évidence, vingt années plus tard, Seuss n’a jamais oublié le geste de son ami et a tenu à le remercier chaleureusement dans une lettre, datant du 19 mais 1957 : « Tu m'as choisi à Madison Avenue avec un manuscrit que je m'apprêtais à brûler dans mon incinérateur, car personne ne l’achèterait. »Et de poursuivre, quelques lignes plus loin : « Et tu ne m'as pas seulement dit comment construire correctement Mulberry Street (comme tu le feras plus tard avec 500 Hats), [...] après en avoir bavé avec moi, m'avoir donné la meilleure et la seule véritable bonne information que j’ai jamais eue sur la manière de faire un livre pour ce marché mystérieux [de la littérature jeunesse], tu as même pris l'ensemble et tu l'as vendu. »La lettre, qui a été mise aux enchères par Nate D. Sanders Auctions sur leur site , donnait également un aperçu de l’habitude de Seuss et de McClintock de contribuer mutuellement à leurs travaux respectifs : « Je déteste demander ton manuscrit lorsqu'il n'est pas fini. Mais je pense suffisamment te connaitre pour comprendre ton intention et ton état d'esprit, même à partir des notes les plus obscures », écrit Seuss dans un autre courrier.La missive a été vendue dans le cadre d’un lot provenant de l'héritage de McClintock. L'offre de départ pour le lot — qui comprend trois lettres et des illustrations — était de 3500 $. Le 31 janvier 2019, l'ensemble a été acheté par un particulier pour une somme de 8529 $.via Independant