Comment les moines du XVIe ont inventé la langue des signes

extrait du manuel de Juan Pablo Bonet de 1620

Des contraintes religieuses au langage





statue représentant Juan Pablo Bonet et Fray Pedro Ponce de Leon, à Barcelone





Déploiement en Europe et dans le monde

En droit romain, rappelle National geographic , les personnes nées sourdes ne pouvaient pas signer de testament. On présumait qu’elles ne comprenaient rien : puisqu’elles n’entendaient pas, elles ne pouvaient pas avoir appris à lire ni écrire. Ce préjugé marqua le travail du moine espagnol, qui en pleine Renaissance, chercha à mettre en adéquation les gestes et le langage.Certes, d’autres populations avaient développé des méthodes non verbales de communication auparavant. Et les bénédictins avaient également des obligations de silence durant les journées — de là, la nécessité de passer par des mouvements explicites.Les règles de son ordre inspirèrent Ponce de León : au sein de son monastère, il réfléchit à une méthode permettant aux sourds d’apprendre à communiquer.Dans sa lignée, Juan Pablo Bonet, prêtre espagnol et linguiste explora les possibilités offertes. Lui-même avait dénoncé des expérimentations barbares et violentes pour contraindre les sourds : ils étaient placés dans des fûts où la voix retentit et résonne, comme si les torturer de la sorte pouvait avoir le moindre effet.En 1620, Pablo Bonet publia ce qui semble le premier manuel pédagogique sur l’éducation de personnes malentendantes, Réduction des lettres à leurs éléments primitifs et art d'enseigner à parler aux muets. Ce furent les premiers pas de l’alphabet démonstratif : un outil où la main droite était utilisée pour représenter une lettre. Très proche de ce que la langue des signes modernes est devenue, le système s’appuie sur une notation musicale créée par Guido d’Arezzo, dit Guidus Aretinus.La partition Aretina, du nom de ce moine italien (également bénédictin) du Moyen Âge, aidait les chanteurs à lire de la musique à vue, avec un système de portée. Son idée solutionnait les problèmes de mémorisation des moines pour le plain-chant : leur notation musicale passait par des neumes , ensemble de signes écrits sans portée — originalement pour les chants grégoriens.Difficile, de transmettre une mélodie, en se reposant sur la seule mémoire et la transmission de la ligne mélodique. En imaginant ce système de portée, le problème était en grande partie résolu : la valeur mélodique de la note restait identifiable.Pour les sourds, Juan Pablo Bonet reproduisait cette solution en rapprochant un son d’un geste — sans pour autant résoudre certaines difficultés grammaticales, pour les conjonctions de coordinations par exemple, ou la compréhension de concepts.Un siècle plus tard, le prêtre catholique Charles-Michel de l’Épée mettra au point une méthode plus complète, qui aboutit à la création de la première école publique pour les sourds, à Paris. Les signes avaient été adaptés, pour constituer des mots à part entière, facilitant le développement du vocabulaire sans avoir à épeler chaque mot.Cette normalisation s’est répandue en Europe, puis aux États-Unis, quand en 1814, Thomas Hopkins Gallaudet, ministre du Culte dans le Connecticut se rendit en France. Il emporta avec lui la méthodologie héritée de l’Épée, et transmise par l’abbé Sicard. Trois ans plus tard, il fonda son école, à Hartford, destinée aux sourds. La langue des signes américaine est devenue une combinaison des signes qu’il ajouta et des signes français.