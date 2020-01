Communiquer pour résister, des journaux clandestins numérisés

L’université du Nebraska–Lincoln a récemment annoncé avoir numérisé une large collection d’artefacts liés aux mouvements activistes des années 1960 aux États-Unis. De la presse indépendante et alternative aux tracts, en passant par des photographies et des documentaires de l’époque, toutes ces archives sont aujourd’hui mises à la portée de tous. De quoi explorer la façon dont les diverses branches de la contreculture ont vu le jour.



Le projet a été dirigé par Patrick Jones, professeur agrégé d’histoire à l’Université du Nebraska–Lincoln, mais aussi par Roz Payne, cinéaste, photographe et militante pour les droits des homosexuels, des femmes, mais aussi contre la ségrégation raciale et la guerre, entre autres.Tous ses objets, aujourd’hui numérisés, proviennent de sa collection personnelle. Roz Payne était en effet une grande collectionneuse. « Elle avait gardé des souvenirs comme des boutons, des affiches, des brochures de chaque mouvement qu’elle avait suivi et de chaque évènement auquel elle avait participé », souligne l’université « Au départ, elle m’avait dit qu’elle n’avait que quelques classeurs, et puis quand je suis allé chez elle pour la première fois, il y en avait partout, et cela n’était en fait qu’une partie de ce qu’elle avait gardé », confie Patrick Jones. « Sur le mur, des billets de Woodstock. Sur ses étagères, des centaines d’affiches différentes. C’était presque oppressant, mais c’était une collection si rare. »L’historien s’est chargé de scanner tous les souvenirs de Payne. Parmi les objets les plus rares, notons les plans originaux du Festival de Woodstock en 1969. Mais aussi, des photographies prises lors de la manifestation contre la guerre du Vietnam le 21 octobre 1967 ou pendant la Convention nationale démocrate de 1968.De nombreux journaux indépendants et alternatifs sont également accessibles en ligne comme des numéros du Black Panther Newspaper, de Osawatomie publié par le Weather Underground Organization (WUO), un groupe radical américain, ou encore des titres de presse LGBT.La collection est également composée de brochures comme des courts essais, des manifestes, des traités philosophiques ou encore de la poésie et des pamphlets. Un extrait de Revolutionary Letters de Diane di Prima, le programme en 10 points des Black Panthers, The Blacks and the Unions du militant Bayard Rustin et des recueils de poèmes pour les droits des homosexuelles sont ainsi présentés.