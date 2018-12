Comprendre le marché boursier des Pays-Bas, en 1688 : le livre à 300 000 $

Ce manuscrit n’est pas tout à fait anecdotique – outre son prix de vente. En effet, Joseph était un Juif séfarade originaire d'Espagne, qui résidait aux Pays-Bas. Or, implanté dans le pays, le voici parti dans la rédaction d’un traité permettant à d’autres immigrants de comprendre le marché... boursier de l’époque.Un ouvrage destiné avant tout à la communauté séfarade, qui se lit comme un guide et une présentation à l’attention des nouveaux arrivants du XIIe siècle. Et surtout, un ensemble de recommandations pour éviter de verser dans des pratiques marchandes qui ne seraient pas parfaitement honnêtes.Le document est présenté sous la forme d’une série de dialogues réunissant plusieurs personnages : un philosophe, un marchand, un actionnaire.Selby Kiffer, spécialiste international du département livres et manuscrits de Sotheby, qui organise la vente, explique que Josepho voulait manifestement avertir son lecteur, que des personnes malintentionnées, même aux Pays-Bas, tenteront d’abuser de toute forme de crédulité.Peut-être encore d’actualité, il faut vérifier... La vente, elle, se tiendra le 17 décembre.via Time