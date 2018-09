Concours de pastiches proustiens

Tombe de Marcel Proust - Cimetière du Père Lachaise ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Marcel Proust se prit souvent au jeu du pastiche littéraire. Ces pastiches furent réunis, en 1919, avec d’autres articles, dans un volume intitulé Pastiches et Mélanges. On se souvient que Le Temps retrouvé, dernier volume de A la recherche du temps perdu, contient également un célèbre pastiche du Journal des frères Goncourt.



Dans Contre Sainte-Beuve il expliquait son goût du pastiche :



Dès que je lisais un auteur, je distinguais bien vite sous les paroles l’air de la chanson qui en chaque auteur est différent de ce qu’il est chez tous les autres et, tout en lisant, sans m’en rendre compte, je le chantonnais, je pressais les mots ou les ralentissais ou les interrompais tout à fait, comme on fait quand on chante où on attend souvent longtemps, selon la mesure de l’air, avant de dire la fin d’un mot. Je savais bien que si, n’ayant jamais pu travailler, je ne savais pas écrire, j’avais cette oreille plus fine et plus juste que bien d’autres, ce qui m’a permis de faire des pastiches, car chez les écrivains, quand on tient l’air, les paroles viennent bien vite.