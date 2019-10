Consulter les collections d'Internet Archive sans accès au web

(photo d'illustration, ben dalton, CC BY-SA 2.0)





L'Internet Archive souhaite rester la bibliothèque du web, ouverte et accessible au plus grand nombre. Mais ses documents numérisés sont parfois hors de portée, pour des raisons liées à une absence de connexion internet, une mauvaise qualité de cette dernière ou encore des lois qui censurent l'accès à certains sites.



Aussi, la plateforme s'est appliquée à trouver une solution pour que la recommandation #9 des Nations Unies pour le développement durable se réalise. Celle-ci invite en effet à « [m]ettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité ».



Les équipes d'Internet Archive ont donc développé un serveur hors-ligne, capable d'échanger des données avec un serveur local pour donner accès à un maximum de documents des collections de la plateforme. Ainsi, il devient possible de consulter une bonne partie des ressources du site de manière hors-ligne, en utilisant son navigateur.