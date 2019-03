Contrebande : une Bible de 1200 ans saisie dans un magasin à chaussures

Ce qui rend cet exemplaire tout particulier, c’est que ses pages sont en cuirs, et contiennent des motifs religieux incrustés d’or. Sur la couverture, un crucifix également doré, et au dos, une étoile de David.Saisi le 4 février dernier dans la ville de Kayapınar, le livre a conduit a l’arrestation de six suspects, assurent les autorités. C’est dans un magasin de chaussures que trois des suspects tentaient de vendre leur butin. La police est intervenue, comprenant qu’un recel s’organisait.À cette heure, aucune information n’a été communiquée quant à l’origine de ce manuscrit. Il aurait pu provenir de Damas ou d’Antioche, régions où le christianisme est l’une des religions dont les racines sont profondément ancrées.Les autorités turques multiplient les interventions anti-contrebande : de toute évidence, sans cette intervention, l’ouvrage aurait basculé dans le marché noir – perdu donc pour le patrimoine mondial.La Turquie, pays clef entre l’Europe et l’Asie, s’est lancée dans une série d’opérations visant à intercepter les transports de marchandises pillées – notamment celles provenant de Syrie, de Libye ou d’Irak. En décembre 2018, six autres exemplaires de la Bible, en hébreu, avec des motifs riches sur les couvertures, avaient ainsi été récupérés.Pour l’heure, ce sont les chercheurs d’une université turque qui ont récupéré le manuscrit biblique de 34 pages, pour procéder à des études approfondies.via Daily News