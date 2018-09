Contribuer à l'encyclopédie Wikipedia : le MOOC indispensable

Seulement 10 % des rédacteurs de Wikipédia sont des femmes. Pour pallier ce problème, Wikimédia France et des contributeurs bénévoles de l’encyclopédie libre lancent le 17 septembre 2018 la 3e édition du WikiMOOC, le cours en ligne pour apprendre à contribuer à l’encyclopédie.



Charlotte Henard, CC BY SA 2.0





Fournir un cours gratuit et ouvert à tous



Le WikiMOOC est un MOOC (massive open online course), c'est-à-dire un cours en ligne ouvert à tous et gratuit. Il est possible de s'y inscrire sur la plateforme France Université Numérique (FUN), propulsée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Découvrir les coulisses du 5e site web le plus visité au monde



Le WikiMOOC est conçu par une dizaine de contributeurs bénévoles francophones de Wikipédia, avec le soutien logistique et financier de l'association Wikimédia France. Il se compose de six semaines de cours, durant lesquelles les internautes pourront découvrir les coulisses de Wikipédia, le site à but non-lucratif le plus visité au monde. Ils apprendront également comment participer eux aussi, en rédigeant des articles afin d'aider à diffuser la connaissance au plus grand nombre.



Un format inédit pour cette nouvelle édition



Le MOOC est désormais ouvert sur une année complète. N'importe qui peut donc suivre à son rythme les différentes semaines du cours en fonction du temps dont il dispose. Il est donc possible par exemple d'effectuer les deux premières semaines à la suite puis de faire une pause d'une semaine et de reprendre les cours ensuite.

Diversifier les bénévoles qui contribuent à l'encyclopédie



Pour Wikimédia France et pour les bénévoles de Wikipédia, l'enjeu est de démocratiser davantage la contribution à l'encyclopédie et de diversifier le profil des contributeurs. Seulement 10% de ces derniers sont des femmes, et les contributeurs d'Afrique francophone sont peu nombreux.





Pour participer au WikiMOOC, les internautes peuvent s'y inscrire dès aujourd'hui. Lancement du cours le 17 septembre 2018 et inscriptions possibles jusqu'au 1er septembre 2019.