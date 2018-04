Corinne Poulain, nouvelle directrice des Champs Libres

Ce vendredi, les Champs libres annoncent la nomination de Corinne Poulain à sa tête. L’actuelle directrice de la culture pour la Ville de Rennes et Rennes Métropole prendra la direction de l’équipement culturel et scientifique de la ville à la rentrée.



(MCC / Didier Plowy, CC, BY SA 3.0)

Annoncée par le président de Rennes Métropole, Emmanuel Couet, la nouvelle directrice de la structure prendra son poste dès le 1er septembre. Corinne Poulain succèdera à Roland Thomas qui prendra sa retraite. Il définit les Champs Libres d’« équipement culturel et scientifique d’envergure régionale et nationale, expression de l’identité culturelle de la métropole. »



« Cette nomination intervient en accord avec Nathalie Appéré, la maire de Rennes, avec qui nous avons partagé les enjeux d’un nouveau projet des Champs libres, autour des grands débats de société et de la ville de demain. Ce projet culturel et scientifique, qui refonde l’action des Champs libres 12 ans après son ouverture, sera présenté avant l’été », ajoute Emmanuel Couet.



Il explique son choix : « Reconnue pour ses grandes compétences professionnelles et son excellente connaissance du paysage culturel rennais, Corinne Poulain a toutes les qualités requises pour être à la hauteur de l’ambition que la métropole porte pour les Champs Libres ».





Corinne Poulain née à Rennes en 1971, après des études à l’Institut d’Études Politiques de Paris, s’installe à Berlin où elle travaille dans l’édition, tout en menant un travail de recherche sur le processus de réunification à l’œuvre à la Humboldt.



À son retour, elle est nommée directrice de la culture à Aubervilliers, puis du Val-de-Marne, pour rejoindre ensuite le ministère de la Culture comme conseillère auprès d’Aurélie Filippetti puis de Fleur Pellerin. Depuis 2015, Corinne Poulain occupe le poste de Directrice de la Culture mutualisé de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole, rappelle le communiqué.