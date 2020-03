Coronavirus : 200 manuels scolaires en libre accès pour les élèves français

Le site ne propose pas de télécharger d’inutiles masques à construire soi-même ni la recette à l’aloe vera de gels hydroalcooliques. En revanche, les différentes maisons scolaires du groupe Editis (Nathan, Bordas, Retz et Le Robert) ont mis en ligne plus de 200 manuels, consultables intégralement, afin de répondre aux mesures de confinement.Passant par les outils du Canal numérique des Savoirs, pour disposer plus rapidement d’une solution multisupport, l’interface réunit différentes matières et niveaux, dans un accès libre — pour primaires et collèges. Ces bibliomanuels permettront aux enseignants, parents et élèves de poursuivre l’étude des thématiques actuelles, malgré la fermeture des établissements.L’initiative est à porter au seul crédit, pour le moment, du groupe Editis — aucune autre plateforme chez les éditeurs scolaires n’a encore été annoncée. De même, si le ministère de l’Éducation nationale a demandé une ouverture plus large des banques de ressources numériques éducatives, ces manuels sont un supplément voulu par les éditeurs du groupe Éducation & Référence.« Nous avons choisi d’ouvrir largement nos manuels, considérant que cela relève de la responsabilité sociétale des entreprises », explique-t-on à ActuaLitté. « Une petite pierre apportée à l’édifice… »Le site offre une consultation globale, pas de téléchargement ni de sauvegarde possible des documents. Cependant, cette mesure entend répondre, par anticipation, à de nouvelles annonces autour du coronavirus, concernant le milieu scolaire.Tous les manuels du CP à la 3e disponibles sous forme numérique sont désormais accessibles d’un simple clic sur le site . L’accès à ces ressources permettra aux écoliers, aux collégiens et à leurs familles de disposer d’une consultation d’ouvrages conformes aux programmes en vigueur pour chaque discipline et chaque niveau.