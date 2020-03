Coronavirus : à partir de lundi 30 mars, c'est l'école à la radio sur RFI

PixabayLicense

A partir du lundi 30 mars, aux côtés d’enseignants, Emmanuelle Bastide propose « l’Ecole à la radio ». L'émission sera diffusée dans le cadre du magazine de société « 7 milliards de voisins », du lundi au vendredi à 12h10 (heure de Paris).Elle proposera un programme articulé autour des savoirs fondamentaux universels, tels que le langage, le calcul et la compréhension du monde, pensé pour un public d’enfants scolarisés en primaire, et leur famille.Plusieurs séquences ponctueront l’émission :1/ Un(e) enseignant(e) au téléphone fait classe pendant 25 minutes autour des savoirs fondamentaux. Elle ou il propose également des activités ludiques à faire avec les parents. François Robert, expert international de l’école en Afrique, consultant de l’émission, valide avec les enseignants tous les contenus diffusés à l’antenne.2/ Une histoire racontée aux enfants (10 minutes), par une comédienne, souvent inspirée par des publications africaines.3/ Des personnalités donnent leur conseils pratiques (10 minutes). Avec notamment :- Didier Acouetey, directeur général du cabinet de recrutement AfricSearch. Il donne des conseils pour la continuité de l’activité économique en Afrique, en relisant des manuels d’économie. Il répond également aux questions de jeunes entrepreneurs.- Ibrahima Giroux, psychologue sénégalais, collaborateur de l'Unicef à Dakar, avec des conseils pratiques de parentalité en contexte de crise.- Joëlle Alarcon, psychopédagogue, avec des conseils à destination des parents pour encourager les enfants à travailler à la maison.4/ « Reines d’Afrique » par Sylvia Serbin.L’auteure Sylvia Serbin raconte l’histoire d’une figure féminine, héroïne méconnue de l’Histoire du Continent.Cette émission se fait aussi en lien avec RFI Savoirs , le site de France Médias Monde consacré à l'enrichissement des connaissances et à l'apprentissage de la langue française.