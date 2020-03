Coronavirus : les éditeurs d'éducation proposent leurs ressources en ligne

.@jmblanquer : "L'expression "jusqu'à nouvel ordre" est pratiquement au début de chacune de nos phrases. Ce qui est assez certain c'est qu'on va aller au moins jusqu'aux vacances de printemps. Mais ce ne sont pas des vacances étendues, au contraire." #covid19 pic.twitter.com/P6nwB8MpSF — France Inter (@franceinter) March 13, 2020

Ce jeudi 12 mars, intervenant depuis l'Élysée, le président de la République a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées « jusqu'à nouvel ordre » à partir de ce lundi 16 mars. Une consigne bien sûr confirmée par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui, lors d'une conférence de presse organisée dans la foulée de l'intervention du président, a indiqué que ces fermetures seraient effectives au moins « jusqu’aux vacances de printemps » [entre le 10 avril et le 10 mai, selon les zones, NdR].L'enseignement à distance sera donc le quotidien des élèves et des professeurs dans les semaines à venir : le dispositif « Ma classe à la maison » du Centre national de l'enseignement à distance (Cned) a fait partie des mesures citées par le ministre de l'Éducation pour assurer la continuité pédagogique, en mettant en place une classe virtuelle pour les élèves et leur professeur.D'autres initiatives viennent s'ajouter aux ressources techniques du Cned, notamment celle du Réseau Canopé, qui a « sélectionné des ressources numériques pour les élèves, les collégiens et les lycéens afin de poursuivre les apprentissages scolaires ». Le réseau propose une offre de vidéos pédagogiques, de documents en accès libre et autres sites de découverte, notamment du théâtre.Du côté des éditeurs privés, les différentes maisons scolaires du groupe Editis (Nathan, Bordas, Retz et Le Robert) ont mis en ligne plus de 200 manuels, consultables intégralement , afin de répondre aux mesures de confinement.En outre, les éditions Nathan, avec le soutien de la plateforme Pearltrees Education, proposent d'assurer « la bascule totale ou partielle d’un établissement vers l’enseignement à distance, sans rupture des activités pédagogiques », avec une offre tournée vers les lycéens.« Afin d’assurer aux enseignants et aux élèves les moyens de poursuivre la totalité de leurs activités pédagogiques, de l’apprentissage quotidien à la préparation des examens, Nathan et Pearltrees Education ont décidé de mettre à disposition des lycées utilisateurs de la plateforme Pearltrees Education ces manuels granulaires. Ils seront accessibles gratuitement jusqu’à la fin de l’année scolaire », indique l'éditeur dans un communiqué Enfin, le groupe des éditeurs d'éducation du Syndicat national de l'Édition (SNE) fait part d'une décision collective, celle de mettre « gratuitement à la disposition des élèves et des enseignants concernés par les mesures de confinement la consultation de manuels numériques via leurs sites ou plateformes ». Près d'une trentaine d'éditeurs, dont Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Vuibert, Magnard ou Lelivrescolaire.fr font partie de ce groupement. Chaque éditeur doit préciser les modalités de ces accès de manière individuelle.Un certain nombre d'autres acteurs privés, plateformes ou éditeurs, ont aussi fait part de leur offre : les enseignants n'auront que l'embarras du choix en matière de ressources pédagogiques...