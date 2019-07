Couperin promet un meilleur suivi des négociations avec Consortia Manager

Capture d'écran de Consortia Manager





Développé par une start-up danoise, Consortia Manager est un système de gestion des ressources électroniques qui permet « de centraliser et d’archiver tous les éléments relatifs aux négociations documentaires » et « de rationaliser et d’optimiser le suivi des différentes étapes du processus de négociation et des tâches associées grâce à un outil de workflow », indique le consortium Couperin.



Une interface sera destinée au consortium Couperin lui-même, à son équipe et aux négociateurs, et une autre s'adressera à tous les membres, à savoir les établissements adhérents du consortium. Ce nouvel outil servira ainsi le fonctionnement interne de Couperin que l'activité des membres.



Pour les membres, Consortia Manager, aura l'avantage de réunir les informations et de permettre la visualisation, en une seule page, de l'ensemble des abonnements et de leur coût, des statistiques d'usages et les accords négociés par Couperin. Il sera possible de déclarer les coûts depuis l'interface, mais aussi de mettre à jour les informations, ce qui facilitera également le travail de collecte et de mise à jour de Couperin.





L'interface sera ouverte au 1er trimestre 2020 aux membres et aux négociateurs, avec des formations à l'appui, tandis que la campagne de négociation 2021, au 2e trimestre 2020, sera la première à s'effectuer avec l'outil Consortia Manager.