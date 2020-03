Covid-19 : des ressources pédagogiques en ligne pour les élèves dys

(photo d'illustration, Dutch Design Week, CC BY-NC 2.0)

Mise en place par la société MOBiDYS, spécialisée dans les solutions numériques adaptées pour les lecteurs et élèves dyslexiques, la bibliothèque numérique Sondo, orientée vers les collégiens, propose des livres à lire pour le cours de français, ainsi que l’audio des manuels scolaires, pour accompagner le travail avec le manuel papier.Le site Le Cartable fantastique propose des ressources pédagogiques conçues avec des médecins, enseignants, enfants et parents, afin de faciliter l'enseignement pour les enfants présentant des troubles de la coordination motrice. Les resssources sont toutes accessibles gratuitement, pour les élèves du cycle 2 (CP-CE1-CE2), du cycle 3 (CM1-CM2-6e) et du cycle 4 (5e-4e-3e). Une bibliothèque de premières lectures, de contes et légendes et de fables est également disponible.Depuis quelques années, la plateforme Lelivrescolaire.fr a mis en place des solutions d'accessibilité pour rendre ses manuels scolaires accessibles aux publics dyslexiques et dyspraxiques, avec des formats, polices et présentations spécifiques. Le contexte exceptionnel actuel voit tous les manuels de la plateforme proposés en libre accès sur Internet, depuis n’importe quel poste.De nombreux éditeurs de manuels scolaires, à travers leur différente plateforme, proposent des fonctionnalités qui peuvent adapter, parfois en partie seulement, les manuels aux publics dyslexiques et dyspraxiques. Notamment Éducadhoc (Hachette, Hatier, Didier, Foucher, Istra), LibManuels (Magnard, Belin, Delagrave, Vuibert, LT Jacques Lanore) ou encore Bilbliomanuels (Nathan, Bordas, Le Robert). N'hésitez pas à consulter notre article sur les ressources pédagogiques en ligne pour plus de renseignements.