Création d'une filiale Arte Éducation pour améliorer l’offre Educ’ARTE en Europe

Créé à la rentrée 2017, Educ’ARTE est un service numérique sur abonnement à destination des enseignants et de leurs élèves. Cette offre s’appuie sur un catalogue vidéo de plus de 1000 programmes audiovisuels disponibles en intégralité, indexés par disciplines (Littérature/Philosophie, Histoire-Géographie, Sciences…) et par niveau scolaire.Le contenu est disponible en plusieurs langues, et propose aussi des outils pédagogiques innovants qui permettent aux utilisateurs de personnaliser des vidéos d’Arte pour les visionner et se les approprier, en classe ou à la maison.Près de 1000 établissements scolaires, soit 700.000 élèves et enseignants sont déjà abonnés au service en France et en Europe, dont l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.



Franck Riester, ministre de la Culture, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’investissement, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts - Banque des territoires, Véronique Cayla, présidente d’Arte France et Marina Nahmias, présidente de la Fondation Daniel et Nina Carasso, annonce donc la création de la d’une nouvelle filiale pour accélérer l’évolution du service.



Elle proposera de nouvelles déclinaisons du service pour toucher les élèves européens à tous les stades de leur scolarité, de l’école élémentaire aux études supérieures. Arte souhaite à travers le projet, renforcer son action en faveur des jeunes européens. Et ainsi permettre à tous les élèves, quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques, de disposer d’un socle commun de connaissances culturelles.



ArteFrance participe par ailleurs aux travaux autour d’une offre éducative commune à l’audiovisuel public. La Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts entre ainsi au capital d’Arte Éducation à hauteur de 33,3 %, et la Fondation Daniel et Nina Carasso à hauteur de 6,7 % du capital.





L’opération est réalisée dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) « Culture, patrimoine et numérique » du PIA, piloté par le Secrétariat général pour l’investissement avec les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture. Cette action est dotée de 100 M€ d’investissement visant à valoriser le patrimoine et la culture à l’ère du numérique.