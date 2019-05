Créer archives communes pour Notre-Dame de Paris sur Wikimedia

Archives nationales (France) CC BY-SA 4.0 - Plan détaillé du quartier de la Cité, de l’isle du palais, de l’isle Notre-Dame et de l’isle Louviers... Pl. terrier. Début XVIIIe s.



« Cette émotion collective dont les médias se sont largement fait écho témoigne une fois de plus du lien affectif qu'entretiennent les Français vis-à-vis de leur patrimoine », indique l'AAF. Et de rappeler : « Quelques jours après cet incendie, l'association Wikimédia France lançait un appel au téléversement dans la base Wikimédia Commons de photographies pouvant illustrer Notre-Dame de Paris. »Fondée en 1904, l'association des archivistes de France sollicite à son tour l'ensemble des contributeurs éventuels à téléverser des photographies et documents d'archives pouvant illustrer la cathédrale dans la médiathèque Wikimédia Commons.Cette opération permettra de constituer un fond d'archives riche, fiable et référencé et de participer à sa diffusion libre et gratuite.