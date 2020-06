CultureChezNous : l'opération du ministère de la Culture prolongée

Photographie : Phing Chov, CC BY-SA 2.0

Si le confinement aura rappelé une chose, c'est que la culture était bel et bien indispensable au quotidien. Dès la deuxième de confinement, les Français estimaient, selon un sondage mené par la Hadopi, que les biens culturels étaient indispensables à un bon équilibre.« La culture serait particulièrement importante pour les 15-24 ans (60 %), moins pour les 25-39 ans (50 %) et les plus de 40 ans (53 %). Dans l'ensemble, toutes les classes d'âge consomment au moins un bien culturel de plus qu'avant le confinement (62 % des interrogés, au total), en majorité les 15-24 ans (82 %) », indiquait alors l'étude de la Hadopi Le ministère de la Culture avait rapidement mis sur pied un mot-dièse, #CultureChezNous, pour recenser les différentes ressources et initiatives culturelles disponibles sur le web. Un site web avait aussi fait son apparition, qui se retrouve prolongé et approfondi dans la plateforme désormais accessible.Le site #CultureChezNous propose donc différentes sections, « Livres et savoir », « Films et vidéos », « Spectacles » ou encore « Patrimoine », chacune recensant des accès vers d'autres sites et autant de contenus gratuits. Encore en construction, la section consacrée aux livres renvoie par exemple vers les ouvrages du domaine public de la librairie Feedbooks, ou les master classes littéraires de la Bibliothèque nationale de France.Le site, qui annonce 700 offres culturelles de quelque 500 acteurs, aura vocation à s'enrichir et à évoluer jour après jour...