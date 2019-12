D'après le manuscrit original de JM Barrie, Peter Pan était féroce

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Peter Pan, du manuscrit original au conte publié

Les éditions Saint-Pères présentent pour la première fois la reproduction du manuscrit original du roman Peter Pan & Wendy (1911) de l'écrivain écossais James Matthew Barrie. Une première version qui permet aux lecteurs de découvrir Peter Pan sous un nouveau jour, bien loin d'être l'enfant joyeux qu'il paraît...Dans ce manuscrit, le garçon coquin, mais adorable que l'on connaît laisse transparaître un côté beaucoup plus sombre. « Un personnage plus méprisant que jamais » décrit l'auteur. Totalement égocentrique, il n'accorde que peu d'importance aux autres personnages.Jessica Nelson, qui était en charge de l'édition de l'ouvrage, a déclaré que dans ce manuscrit, le personnage de Peter Pan lui rappelait celui de Frankenstein de Mary Shelley. « Dans le manuscrit original, la création est plus sombre, avec moins de qualités humaines » confie-t-elle à The Guardian Par rapport à la version finalement publiée, Peter Pan semble plus malveillant et dur. « Barrie n'avait pas peur d'aller vers des choses très sombres. Il essayait également de montrer que les enfants peuvent être féroces », a expliqué l'éditrice.



Avec cette édition du manuscrit original, les fans pourront lire la version inédite de l'histoire de Peter Pan. Mais aussi, se rendre compte des modifications qu'il a apportées à son récit. D'abord, un Peter Pan plus insolent, puis d'autres variantes.



Par exemple, Neverland s'appelle Never Never Land dans la version originale et présente une « baie de désolation » évoque Jessica Nelson. « C'est un monde beaucoup plus mystérieux dans le manuscrit » reprend-elle, avant d'expliquer que l'auteur voulait vraiment mettre l'accent sur la distance qui séparait le monde des adultes et celui de Peter. « Dans cette première version, Neverland est une terre que les adultes ne pourront jamais atteindre. »



L'Écosse développe le tourisme autour

du créateur de Peter Pan, J.M. Barrie



Pour rappel, Peter Pan voit le jour la première fois avec The Little White Bird, publié en 1902. Puis, une pièce de théâtre représentée en décembre 1904 à Londres. L'auteur écossais finit par lui consacrer une oeuvre entière dans l'édition de 1911 que fit paraître Hodder & Stoughton.





< >



Le manuscrit de 282 pages a été tiré à seulement 1000 exemplaires par les éditions Saint-Pères. Il comprend 21 illustrations en couleurs de Gwynedd Hudson — des dessins réalisés pour la version de 1930 du roman.