Dadaisme, surréalisme, futurisme : des revues historiques à télécharger

Textes importants, voire fondateurs, le Blue Moutain Project est une collection numérique thématique autour de l’art, de la musique et des périodiques littéraires publiés entre 1848 et 1923. Une limite strictement imposée par les lois sur le droit d’auteur et la disponibilité des parutions, entrées dans le domaine public.Images en haute définition, recherche en plein texte et multiples outils d’indexation comptent parmi les fonctionnalités et options déployées. Le projet n’a ainsi pour unique objectif que de rassembler des revues, rares aujourd’hui, et disponibles dans plusieurs langues.Depuis plusieurs années maintenant, on y retrouve des témoignages spectaculaires : la revue Poesia, publiée par FT Marinetti entre 1905 et 1920, par exemple. Ce magazine représentait la transition italienne entre un mouvement symboliste international et le futurisme, centré de plus en plus sur une approche territoriale nationale.De mêle, on peut apercevoir la couverture d’un numéro daté de 1920 de Action, revue littéraire et artistique, orientée vers l’anarchisme individualiste. Des travaux d’André Malraux, d’Antonin Artaud ou encore de Paul Éluard y furent publiés — pour ne citer que ceux-là.En somme, le Blue Moutain Project a collecté des revues de l’avant-garde du XXe siècle, balayant avec méthode dadaïsme, surréalisme, futurisme et bien d’autres. Chacune a apporté sa pierre à l’édifice intellectuel et artistique, sans avoir nécessairement de projet idéologique ou politique précis.Elles étaient avant tout des expressions de contestation, des recherches créatrices nouvelles, comme le Cœur de barbe : journal transparent de Tristan Tzara, qui répondait alors aux attaques de Picabia et Breton contre le mouvement Dada.Dans le tout premier numéro de Surréalisme , dirigée par Ivan Goli, on découvrira un texte d’Apollinaire, ainsi que la plume de René Crevel ou encore celle de Pierre Reverdy.Cette bibliothèque numérique est accessible à cette adresse , et permet, par une datation précise, de parcourir les époques et les divers mouvements artistiques qui s’y développèrent. Et bien entendu, le manifeste du surréalisme, opposé ferment aux Dadas, qui auraient aimé appliquer la doctrine de Freud au monde poétique, confondant « art et psychiâtrie [sic !] ».via Open Culture