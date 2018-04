Daiquiri et coffre fort, l'héritage d'Hemingway à Cuba

C’est en périphérie de La Havane, dans les collines surplombant la capitale cubaine, qu’ils se sont mis au travail. La bâtisse a été la résidence de l’auteur pendant près d’un tiers de sa vie. Deux décennies durant lesquels il a pu se constituer des racines et rassembler d’impressionnantes collections littéraires, mais aussi ses trophées de chasse et bien d’autres souvenirs personnels.

Depuis le départ d’Hemingway en 1960, la maison est restée comme figée dans le temps. On y retrouve de nombreux objets riches d’anecdotes personnelles, des photos, des cartes postales envoyées à ses parents et même Pilar, son bateau de pêche, échoué dans le jardin. Et, dans son bureau, il est possible d’approcher la machine à écrire sur laquelle il a tapé Le vieil homme et la mer qui lui vaudra le prix Pulitzer en 1953.

Plus qu’un musée, c’est une véritable plongée dans l’intimité du Prix Nobel. Mary-Jo Adams, à la tête de la fondation américaine Finca Vigia, confie à Wbur : « C’est comme s’il était juste parti pour une brasse dans la piscine et qu’il allait revenir à tout moment ». Car, malgré l’aide de Jacqueline Kennedy, la veuve de l’auteur n’avait pas été en mesure de rapatrier beaucoup des possessions de son défunt mari aux États-Unis.

Après le suicide d’Hemingway, le gouvernement cubain avait fait main basse sur la maison, la transformant en musée. Ainsi le temps et la météo n’avaient pas été très cléments avec la villa et les secrets qu’elle renferme. En 2005, la National Trust for Historic Preservation avait été jusqu’à l’inclure parmi les monuments historiques américains les plus menacés.