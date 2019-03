Dans un questionnaire, Virginia Woolf brocardait James Joyce

Virginia Woolf, crédit : George Charles Beresford Virginia Woolf, crédit : George Charles Beresford

C'est en triant quelques affaires de la romancière Margaret Kennedy que son petit-fils, William Mackesy, a découvert ce petit livre jaune. Si la couverture avait déjà rendu l'âme depuis bien longtemps, indique-t-il, « nous ignorions que ce que nous allions trouver était un véritable trésor ».Et en effet, à l'intérieur se trouvent des pages entières de séries de questions — datant de 1923 à 1927 — comme « Qui est le plus grand génie littéraire ? », « Quel écrivain anglais est le plus surestimé ? », « Quel est l'auteur anglais décédé dont le caractère vous déplaît ? »39 questions auxquelles Virginia Woolf, mais aussi Rebecca West, Stella Benson, Hilaire Belloc, Rose Macaulay et Margaret Kennedy ont pris plaisir à y répondre. Un régal.Car si certaines réponses ne sont pas de grandes surprises – pour preuve, le choix quasi-unanime de Shakespeare comme plus grand génie littéraire de tous les temps –, d'autres présentent de véritables critiques acerbes sur le travail de leurs contemporains.T. S. Eliot est mentionné à plusieurs reprises comme le pire poète anglais vivant et le pire critique de la littérature. DH Lawrence et James Joyce sont tous deux considérés comme les écrivains vivants anglais les plus surestimés. Selon Virginia Woolf, James Joyce était « ennuyeux... finalement nauséabond ».Le romancier à succès Arthur Stuart-Menteth Hutchinson arrive, lui, en tête du podium des écrivains les plus détestés, suivi de Thomas Carlyle et George Meredith. Autre surprise, Virgile ou John Donne, poète britannique du XVIIe siècle, ne sont jamais mentionnés.Enfin, à la question « Quel est l'homme de lettres décédé dont le caractère vous déplaît le plus ? », Samuel Johnson a été cité de nombreuses fois, suivi par Oscar Wilde et George Meredith, Proust et Byron obtenant chacun un vote.Rebecca West a qualifié le questionnaire de « stupide ». « C'est comme si on me demandait de choisir le meilleur coucher de soleil » reprend-elle. À la question « Quel auteur liras-tu encore dans 25 ans? » elle a simplement répondu « moi ». Elle a ensuite nommé Woolf, plus grande critique vivante d'après elle.Via The Independent