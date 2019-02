De divina proportione : la vérité sur un manuscrit attribué à Leonard de Vinci

De Divina Proportione © Bibliotheque de Genève

Scène de dédicace dans le De Divina Proportione. Luca Pacioli offre son manuscrit au duc de Milan Ludovic Sforza. Cette enluminure est l’œuvre d’un artiste milanais, non identifié mais dont la main a été reconnue dans la décoration d’un manuscrit, auquel il doit son nom de commodité de «maestro dell’Epitalamio di Giasone del Maino». Le dodécaèdre, forme pleine. De Divina Proportione. Le dodécaèdre, forme évidée. De Divina Proportione. De Divina Proportione. De Divina Proportione. De Divina Proportione. De Divina Proportione. De Divina Proportione, mention de Léonard de Vinci, folio 85

À l’occasion des célébrations marquant les 500 ans de sa mort, elle dévoilera – pour la première fois – De Divina Proportione, l’un de ses manuscrits les plus précieux. La Bibliothèque évoquera donc l’origine de ce manuscrit, le vendredi 1er mars avec une table ronde et le samedi 2 avec une présentation publique du manuscrit.Un jeu de pistes dans ses coulisses à la découverte du mystère de Vinci, est également organisé.Le traité fut écrit par Luca Pacioli, moine franciscain et mathématicien : il traite donc de proportions mathématiques et du nombre d’or. À travers les figures géométriques, Pacioli revendique l’enseignement de De Vinci, dans un texte daté de 1498. Il intégra les collections de la Bibliothèque dès 1756, légué par Ami Lullin, un théologien de Genève.Luca Pacioli arrive à Milan en 1496. Il fréquente la cour du duc Ludovic Sforza en qualité d’enseignant de mathématiques. Il y rencontre Léonard de Vinci avec lequel il se lie d’amitié. Bien que le nom de Léonard de Vinci apparaisse dans le traité De Divina Proportione, l’attribution des figures géométriques au peintre est controversée. Les dessins sont-ils de la main de Léonard de Vinci ?Au cours de la présentation du 1er mars, il sera question de l’histoire du manuscrit, de la restauration dont il a fait l’objet – mais également de la section d’or et de la théorie des proportions, en cours à la Renaissance.Notons que le manuscrit a été numérisé, et sera disponible sur le site e-codices.ch, à compter du 1er mars. Il partira pour Rome après l'exposition.« Avec cette présentation s’inaugure une série de manifestations consacrées aux « Trésors » les plus remarquables de la Bibliothèque de Genève. Gageons que les Genevois et les Genevoises ne manqueront pas l’invitation qui leur est faite de découvrir leur patrimoine », indique Frédéric Sardet, directeur de l’établissement.