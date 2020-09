De la grande peste de Londres à la crise Covid, une approche similaire ?

Photographie : à gauche, une illustration tirée d'un manuel de dissection d'un corps atteint par la peste, George Thompson, 1666

à droite, page d'un tract rappelant les mesures pour lutter contre la peste, 1665

Dans certains pays, alors que le confinement devenait une réalité de cette année 2020, les lecteurs se tournèrent vers le Journal de l'Année de la Peste, publié en 1722 par Daniel Defoe : un compte-rendu de l'épidémie qui toucha la capitale en 1665 et 1666, aboutissant sur plusieurs dizaines de milliers de morts.La plateforme de vente Forum Auctions a exhumé plusieurs lots de documents remontant à cette même époque, et évoquant les conditions de vie et les mesures sanitaires en vigueur pour les Londoniens. Parmi les documents, un tract, distribué en 1665 à qui le désirait : le Collège royal de médecine de Londres, à l'origine de son impression, y prodiguait quelques conseils.On peut découvrir dans ce guide pratique les gestes barrières et mesures de prévention de l'époque, notamment une recommandation indiquant qu'il est préférable d'éviter les foules et autres lieux très fréquentés. Par ailleurs, une quarantaine était imposée aux individus sortant ou entrant dans la ville, notamment les marchands, sommés de s'isoler sur leurs navires.« On peut dire que ce document est l'un des premiers tracts de recommandations sanitaires publiés par un gouvernement. Ce qui est fascinant, c'est que les instructions sont assez similaires à celles que l'on donne aujourd'hui », souligne Max Hasler, spécialiste du livre pour Forum Auctions, auprès du Daily Mail Le tract rappelait également les symptômes de la peste, ainsi que les différents remèdes accessibles : une manière de lutter contre les croyances, rumeurs et autres « infox » de l'époque...Évoquant ce tract et sa distribution gratuite dans son Journal, Daniel Defoe écrit qu'il s'agissait « d'une des initiatives les plus charitables et judicieuses qui puissent alors être »...