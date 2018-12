De Led Zeppelin aux Beatles, l'influence du Seigneur des Anneaux

'T was in the darkest depths of Mordor

I met a girl so fair

But Gollum, and the evil one

Crept up and slipped away with her

Her, her, yeah

Ain't nothing I can do, no

Qu’ils s’appellent Led Zeppelin, dont les premières références à l’oeuvre de Tolkien se retrouvent dès 1968, dans la chanson Ramble On. Cette dernière s’inspire des périlleuses journées que les Hobbit s’apprêtent à vivre, pour les comparer à la propre vie du groupe.Et pour certains, les paroles de la chanson paraphraseraient presque un poème écrit par Tolkien lui-même, Nemea. Mais bien entendu, tout s’éclaire quand, dans la chanson elle-même, Jimmy Page fait deux références directes :Implacable.Or, à plusieurs reprises, Led Zep s’est amusé de ce parallèle établi entre la recherche de l’amour à travers les routes et la quête pour l’Anneau… En 1973, la chanson Over the Hills and Far Away fait écho à un autre poème de Tolkien, intitulé Over Old Hills and Far Away.Cette fois, c’est Robert Plant qui décrit une journée épique en recherche d’amour. Des années plus tard, il avouera d’ailleurs : « Quand j’ai lu ces livres, ils se sont, en quelque sorte dissous en moi. » Il a même fini par appeler son chien Strider, en allusion à l’un des personnages de la saga. Il s’agit d’Aragorn II, ou Grand-Pas dans la première traduction française.Et leur discographie ne manque pas de multiplier les exemples, jusqu’à l’album Black Sabbath, et la chanson The Wizard, l’histoire d’un sorcier qui apporte la paix et combat les forces du mal. Un classique, certes, mais Gandalf n’est évidemment pas bien loin.En 2005, le bassiste, Geezer Butler, expliquera qu’il avait bien le héros de Tolkien en tête en écrivant ce texte.La vidéo qui suit prolonge ces réflexions, en anglais (et bien qu’elle soit sponsorisée par Audible, ActuaLitté n’a pas été rémunéré pour la diffuser…), sur plusieurs autres groupes que Tolkien a pu fasciner. Y compris Genesis...

Pour exemple, les Beatles que l’on ne qualifierait pas de plus tolkienesques des groupes de rock, étaient pourtant des fans. Ils avaient même pris contact avec l’auteur, dans les années 60, pour réaliser une adaptation en film – sollicitant jusqu’à Stanley Kubrick pour la réalisation.L’idée était de donner le rôle de Gollum à John Lenon, Paul McCartney aurait incarné Frodon, quand Ringo Starr aurait joué Sam. Et George Harrison, Gandalf. Tolkien n’aura jamais donné suite…À suivre…