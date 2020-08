De sa création en 1720 à l'Assemblée nationale : trois siècles de Palais Bourbon

< >

Haut lieu du pouvoir républicain en France, le Palais-Bourbon fut édifié pour la duchesse de Bourbon, fille légitimée de Louis XIV et de Mme de Montespan, à l’époque où le marquis de Lassay et son fils acquirent des terrains limitrophes sur les berges de la Seine. Il fut ensuite transformé de nombreuses fois jusqu’en 1870 lors de la proclamation de la Troisième République.Cet ouvrage retranscrit pour la première fois les notes manuscrites inédites du fonctionnaire Georges Gatulle, reversées en 2003 aux archives de l’Assemblée nationale ; il montre comment les archives parlent des aménagements du Palais, construit au cœur de l’aristocratique faubourg Saint-Germain, jusqu’aux salles de séance successives depuis 1798.Surprises et péripéties parfois savoureuses sont ici livrées à la curiosité du lecteur, dans un livre qui rappelle aussi, plus fondamentalement, que l’action politique s’inscrit dans le temps long des monuments et des institutions.L’exceptionnelle documentation iconographique est complétée par un reportage contemporain.Ainsi, à travers les transformations architecturales des bâtiments, désormais au service de la représentation nationale, c’est toute l’histoire de France qui se raconte.Depuis les murs posés pour le palais de la duchesse de Bourbon en 1720, jusqu’au cœur de la République avec l’Assemblée nationale, cet ouvrage s’appuie sur une iconographie originale, issue de la bibliothèque de l’Assemblée et de ses archives.[à paraître 10/09] Le palais Bourbon – Editions du Patrimoine – 9782757706862 – 20 €