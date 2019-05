Décès de l’architecte Ieoh Ming Pei, à l'origine de la bibliothèque Kennedy

Credit: David Fox, CC BY-ND 2.0

Ce fils de banquier est arrivé aux États-Unis en 1935 afin de suivre des études d’architecture. Vingt ans plus tard, il crée sa propre agence et enchaîne les projets qui feront date. Outre le célèbre gratte-ciel de la Bank of China à Hong Kong (1989) et le Bâtiment est de la National Gallery of Art à Washington D.C., Ieoh Ming Pei avait été retenu par Jackie Kennedy en personne pour concevoir la bibliothèque et le musée à la mémoire de son mari JFK, alors même qu’il n’était pas encore un architecte en vue.L'histoire dit que lorsque l’ancienne première dame des États-Unis a rencontré Pei en 1964, elle l’a choisi sur-le-champ pour le projet, impressionnée notamment par son érudition. La bibliothèque sera achevée quinze ans plus tard, en 1979.Située à Boston, cette bibliothèque, dans la tradition des bibliothèques présidentielles américaines, a pour fonction première de conserver les archives relatives à l’administration Kennedy. On y trouve également une importante collection de documents ayant appartenu à Ernest Hemingway, suite à un accord passé entre la veuve de l’auteur et Jackie Kennedy. Outre sa correspondance (des échanges avec Faulkner, Joyce, Scott Fitzgerald), la bibliothèque héberge plusieurs manuscrits, y compris des fins alternatives de l’Adieu aux armes.Question architecture, on retiendra que c’est dans le cadre de ce projet que Ieoh Ming Pei avait eu l’idée d’une pyramide comme antichambre pour accéder au musée. L'idée sera finalement abandonnée pour être reprise avec le Louvre. Le bâtiment se distingue par ses formes géométriques de béton et d’acier, caractéristiques du style Pei.Un style à la fois moderne et conservateur - c’est ce qui aurait séduit François Mitterand - qui lui a valu de nombreuses récompenses, dont le « Nobel » de l’architecture (le prix Pritzker), le Praemium Imperiale et la médaille présidentielle de la Liberté.A l’annonce de son décès, les hommages n’ont pas tardé. Le ministre de la Culture Franck Riester a salué une « figure essentielle » de la « grande histoire mondiale de l’architecture ». « Comment imaginer Paris sans la Pyramide du Louvre ? Objet de polémiques à son inauguration en 1989, elle est aujourd’hui une évidence », estime le ministre.