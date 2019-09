Décès du compositeur et dessinateur Daniel Johnston 

Non content de verser dans la composition, Daniel Johnston était également (et avant tout ?) dessinateur. Il a su donner de nombreuses formes différentes à son univers tout à fait unique, à la fois poétique, naïf, romantique, nostalgique et artisanal.Né en 1961 à Sacramento, en Californie, Daniel Johnston s’est adonné au dessin dès son plus jeune âge. Son coup de crayon naïf, enfantin, ornait les pochettes de ses albums, avec une proximité évidente avec le genre de la bande dessinée. C’est d’ailleurs en portant un t-shirt avec la couverture de l’album de 1983 Hi, How Are You lors des MTV Video Music Awards de 1992, que Kurt Cobain signifia sa dette envers son aîné.Ce passionné de superhéros et de comics, qu’il dévorait depuis l’enfance — d’après ce portrait de Libération , il ne manquait jamais d’acheter des BD lorsqu’il était en tournée — avait d’ailleurs publié un BD en 2012, intitulée Space Ducks : An Infinite Comic Book of Musical Greatness (Boom Town), un projet qui était présenté comme étant à mi-chemin entre dessin et musique.Du reste, parmi les fans de ses dessins, on trouve un certain Matt Groening, le père des Simpsons. Il était loin d'être le seul, puisque de nombreuses expositions ont été consacrées à son œuvre (dont une en 2006 au Whitney Museum de New York), fortement marquée par sa passion pour les superhéros de son enfance — Captain America est un personnage récurrent, comme on peut le voir en parcourant le site Internet qui regroupe son travail Sa vie aura été marquée par la maladie dès l’adolescence, avec de fréquents passages en hôpital psychiatrique, et un rapport compliqué avec son immense succès d’estime auprès de tout ce que le rock indépendant compte de stars. Ceux-ci lui avaient rendu hommage avec un album de reprises en 2004, où l’on trouve des contributions des Flaming Lips, de Tom Waits, Beck ou encore Mercury Rev. Plus récemment, sa magnifique chanson autobiographique Story of an Artist avait été choisie pour une publicité Apple.