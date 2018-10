Découverte d'une lettre inédite d'Arthur Rimbaud

Une nouvelle révélation dans la vie du poète carolomacérien ? Les éditions Classiques Garnier annoncent en effet que le prochain numéro de la revue Parade sauvage publiera le commentaire d'une lettre inédite d’Arthur Rimbaud. Elle était adressée à Jules Andrieu depuis Londres et datée le 16 avril 1874.



Delaville, CC BY SA 2.0





« Le courrier, exhumé par Frédéric Thomas, offre un témoignage sur le projet de “L’Histoire splendide”, sur la façon dont Rimbaud tentait de créer des liens avec des Communards exilés ou sur les rapports du poète avec Flaubert, Quinet et Michelet », annonce l’éditeur.

Ce courrier autographe se trouvait dans les archives de Jules Andrieu, explique la revue d’études rimbaldiennes. Avec les nécessaires réserves dans un pareil cas, l’analyse du document devra encore faire l’objet d’une authentification en bonne et due forme.



En effet, en raison d’une succession en cours, seul un fac-similé a pu être communiqué au chercheur.

Louis Andrieu fut enseignant, il collabora au dictionnaire du XIXe siècle que Pierre Larousse dirigea et auteur d’une multitude de notes. Il fréquenta le salon d’Antoine Cros et comptait parmi les poètes et politiques de l’époque.

C’est en septembre 1872 que Rimbaud et Verlaine, arrivés à Londres, font sa rencontre – il est d’ailleurs évoqué dans une lettre du 7 juillet 1873, nouvelle crise sentimentale entre les deux hommes, alors que Rimbaud vient de quitter Londres.

Selon le témoignage d’Ernest Delahaye, proche des deux poètes, Rimbaud voyait d’ailleurs en Andrieu « un frère d’esprit ». A lire ici.

Affaire à suivre...