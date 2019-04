Découverte d'une relique de Charlotte Brontë, grâce à la téléréalité

La bague de deuil, ouverte (capture d'écran BBC)



Adaptée en France et dans plusieurs pays du monde, l'émission Antiques Roadshow s'articule autour de la découverte d'objets rares ou insolites, puis sur l'estimation de leur valeur. Dans l'épisode diffusé à la mi-avril, tourné au Pays de Galles, une participante a apporté à l'expert Geoffrey Munn un anneau sur lequel était gravé le nom de l'auteure Charlotte Brontë.



Sentant qu'elle avait entre les mains un objet de valeur, elle a voulu en avoir le cœur net en le mettant sous l'œil de ce spécialiste. Elle avait elle-même remarqué une date, qui suivait le nom et correspondait au décès de l'auteure, ainsi qu'une minuscule charnière sur le bijou. En l'ouvrant, elle découvre une mèche de cheveux, tissée et sertie dans la bague.



« Il y a peu de raisons de penser [qu'il ne s'agit pas d'une mèche de cheveux de Brontë], car, au XIXe siècle, sertir des bijoux avec des mèches de cheveux était une sorte de convention. Il existait une sorte de crainte de ne pas pouvoir se souvenir du visage ou de la personnalité de quelqu'un. [...] C'était assez commun », a souligné l'expert Geoffrey Munn lors de l'émission.



Selon lui, la bague de décès rappelle un bracelet que Charlotte Brontë avait fait réaliser avec des mèches de cheveux de ses deux propres sœurs. Pour Munn, l'anneau de décès vaut dans 25 £, soit un peu plus de 25 € : ménageant ses effets, il ajoute que le bijou abrite une relique d'une des auteures britanniques les plus appréciées au monde, faisant gonfler sa valeur à 20.000 £...





L'extrait de l'émission est visible ci-dessous, en attendant de voir si cet objet insolite apparait bientôt dans une vente aux enchères...

via Jezebel