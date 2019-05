Découvrez l'histoire de la Chine pré-moderne grâce à ces livres rares

La Chinese Rare Book Digital Collection est un ensemble de livres rares chinois, numérisés sur le site de la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis. Pour le moment, la présentation en ligne comprend environ 1000 titres numérisés. Une fois les autres phases de mise en ligne terminées, les internautes pourront avoir accès à près de 2000 livres rares.



Ke meng gu yang Miao tu : be fen juan (via Library of Congress)



Des titres retraçant l'histoire des dynasties chinoises



Les ouvrages numérisés proviennent de la division asiatique de la Bibliothèque du Congrès et ont été choisis parmi 5300 titres. Selon le Conseil des bibliothèques de l'Asie de l'Est (CEAL) et l'ouvrage International Union Catalog of Chinese Rare Book Project Cataloging Guidelines publié en 2000, on parle de livre rare chinois seulement si l'oeuvre a été imprimée en langue chinoise et que ses manuscrits ont été rédigés avant l'année 1796. Cette date correspondrait au début du règne de Jiaqing, empereur chinois de la dynastie Qing, après l'abdication de son père Qianlong.



Il est possible de consulter des livres imprimés, des manuscrits, des sutras bouddhistes, des œuvres d’images peintes à la main, des répertoires géographiques locaux et des cartes anciennes. les travaux englobent un grand choix de disciplines dont l'histoire, la géographie, la philosophie et la littérature. La majorité des titres ont été des édités sous la dynastie Ming (1368-1644) et au début de la dynastie Qing (1644-1795), tandis que près de 30 titres, plus rares encore, ont été publiés sous la dynastie Song (960-1279) et la dynastie Yuan (1279-1368).



Des ouvrages placés sous le signe de l'apprentissage



Par exemple, Life and Activities of Shakyamuni Buddha Incarnate est une oeuvre contenant 400 illustrations représentant la vie de Gautama Bouddha, son ministère, la propagation du bouddhisme en Chine et la réception de cette religion par les empereurs et les fonctionnaires chinois.



Parmi d'autres oeuvres remarquables, les visiteurs du site pourront apprécier et/ou télécharger les images du livre Pictures of Tilling and Weaving, présentant des peintures à l'encre et aux couleurs sur soie du peintre Jiao Bingzhen (1650-1726) qui a servi la dynastie des Qing. Au sein de son ouvrage, il décrit les méthodes traditionnelles de la culture du riz et de la production de la soie.



Nous pouvons également souligner la rareté d'une édition complète retraçant les remèdes médicaux testés par des générations de médecins. Le livre serait l'oeuvre la plus influente de la médecine traditionnelle chinoise car elle y introduit des méthodes innovantes par exemple pour la réparation de fractures osseuses. L'ouvrage aurait été diffusé au Japon, en Corée et en Europe après son impression en 1343.



