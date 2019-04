Découvrez la bibliothèque virtuelle de l'Abbaye du Mont Saint-Michel

Les 199 manuscrits du Mont-Saint-Michel, qui font partie du Fonds Ancien de la Ville d’Avranches depuis 1791, ont été numérisés page après page. La numérisation lancée en 2011 par la ville d’Avranches et l’Université de Caen avait pour objectif de créer une bibliothèque virtuelle de l’Abbaye du mont Saint-Michel.





Epistola sancti Hieronymi ad Paulinum Epistola sancti Hieronymi ad Paulinum



La Bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel s’inscrit dans une collaboration de recherche définie entre l’Université de Caen Normandie, le Centre national de la Recherche scientifique et la Ville d’Avranches pour l’étude et la valorisation des fonds patrimoniaux conservés à Avranches.



Elle donne accès à la collection de manuscrits et de volumes imprimés de l’ancienne abbaye du Mont-Saint-Michel soit 199 précieux ouvrages, rédigés entre le VIIIe et le XVIIe siècle.



C’est en 2011 que la mairie d’Avranches et l’Université de Caen ont décidé de lancer la numérisation des 199 manuscrits du Mont-Saint-Michel. « C’est un travail minutieux, très patient, qui impose la même humilité que les moines copistes en leur temps », explique Sophie Roulley, photographe de patrimoine pour la société Azentis.



Une tâche tout de même favorisée par les progrès technologiques puisqu’à l’époque, il fallait des dizaines de jours aux moines copistes pour réaliser un ouvrage de 700 pages, contre une journée en 2016.



Par l’intermédiaire de ce site internet, les 199 manuscrits sont disponibles à la même adresse, pour tous, gratuitement. Une mine pour les chercheurs puisque cette numérisation leur permet de passer au crible les ouvrages grâce au zoom.



« La résolution de prise de vue lors de cette campagne nous permet d’aller au-delà de ce qu’on peut voir simplement à l’œil nu, ça nous permet d’avoir une lecture plus précise à la fois des enluminures, de la technique de la peinture sur manuscrit, mais aussi également de la technique manuscrite » reprend Sophie Roulley.





La bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel hébergée sur le site de l’université de Caen est organisée par lieux actuels de conservation, puis par collections de manuscrits et d’ouvrages imprimés.



Pour l’instant, seuls les 199 manuscrits du fonds d’Avranches sont disponibles. Suivront ensuite la numérisation des manuscrits du Mont-Saint-Michel conservés aux quatre coins du monde comme Paris, Berlin, Bordeaux, Caen, Figeac, Londres, New York, ou encore Saint-Pétersbourg.