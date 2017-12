Découvrez La Révolution surréaliste, la plus célèbre revue du mouvement

En douze numéros, La Révolution surréaliste saura diffuser les idées radicales de ses rédacteurs et du mouvement surréaliste en général. Un mouvement artistique, certes, mais en rupture totale avec ceux qui l'ont précédé dans l'histoire de l'art : « Le surréalisme ne se présente pas comme l'exposition d'une doctrine. Certaines idées qui lui servent actuellement de point d'appui ne permettent en rien de préjuger de son développement ultérieur » promet la revue dès la seconde page.



Raison pour laquelle les critiques fuseront contre André Breton, lorsque celui-ci imposera des règles au surréalisme.

La préface de Jacques-André Boiffard, médecin et photographe, Paul Éluard et Roger Vitrac, dramaturge et poète, donne le ton : se retrouveront dans La Révolution surréaliste l'écriture, automatique ou au moins ludique, la photographie, la science, parfois la sculpture et la peinture, et tout le temps, le rêve.

D'ailleurs, les premières pages de la revue sont consacrées aux récits de rêves faits par les différents rédacteurs, et, dans un photocollage de la page 17, on retrouve Sigmund Freud au milieu des parrains de La Révolution surréaliste, aux côtés de Guillaume Apollinaire et... Germaine Berton, ouvrière syndicaliste et anarchiste, qui avait assassiné en 1923 Marius Plateau, directeur de la Ligue d’Action française, pour venger Jean Jaurès.