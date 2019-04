Découvrez le monde fascinant de la flore grâce à cet herbier numérique

< >





Le projet, lancé depuis 2014, offre un accès en ligne à la collection complète de l’herbier de l’université d’Indiana. Une nouvelle ressource « qui transforme fondamentalement la façon dont les gens identifient les plantes et la façon dont les chercheurs font progresser la science » souligne Eric Knox, directeur de l’herbier de l’université. « Cet herbier numérique du XXIe siècle est un cadeau pour les habitants de l’Indiana. Il permet à tous, des scientifiques aux non-experts, de mieux connaître et apprécier notre monde naturel. »« La numérisation de l’Herbier IU est l’aboutissement de cinq années d’efforts continus pour transformer la collection inestimable de plantes de l’université en une ressource accessible aux experts du monde entier », a déclaré le président de l’université, Michael A. McRobbie.« L’achèvement du projet représente également un succès majeur dans le cadre plus large des activités de numérisation et de préservation de l’université et exporte une petite partie de la beauté naturelle spectaculaire de notre État vers la communauté mondiale. » En effet, parmi les 160.000 plantes numérisées, près de la moitié, 72.000 plus précisément, font partie de la flore de l'Indiana.Pour chaque plante, une photo, mais aussi son nom scientifique, son rang taxonomique, son emplacement dans la collection et le nom de la personne qui l’a recueillie. De plus, suite à sa collaboration avec l’US Geological Survey, l’herbier numérique indique via des coordonnées géographiques les points de collecte de chaque plante. De nombreux liens renvoient également les utilisateurs vers des données plus poussées de la plante.La collection recouvre tous les domaines : la mycologie, la botanique, la bryologie (étude des mousses) et la phycologie (étude des algues). Elle recense également un grand nombre de plantes dites « communes », qui permet d’ouvrir la collection à un plus large public.Les utilisateurs peuvent d’ailleurs rechercher un nom de plantes en fonction de leurs caractéristiques physiques pour aider à identifier la flore qu’ils découvrent lors de leur promenade.