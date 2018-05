Découvrir Agrippa d'Aubigné, poète d'une France devenue “mère affligée”

Érudit et doué pour les lettres, il publie les Tragiques sur la fin de sa vie et lors de son exil, œuvre dans laquelle il raconte l’histoire des guerres de religion en s’appuyant sur ses souvenirs. Sa petite-fille, Françoise d’Aubigné (future Madame de Maintenon), épousera Louis XIV.

Né le 8 février 1552, au château de Saint-Maury près de Pons (Saintonge), il est mort le 9 mai 1630.

Son grand œuvre, Les Tragiques, raconte la période des guerres de religion en France que d’Aubigné vécut de l’intérieur – du côté des protestants.



Je veux peindre la France une mère affligée, Qui est, entre ses bras, de deux enfants chargée. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts Des tétins nourriciers ; puis, à force de coups D'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage Dont nature donnait à son besson l'usage ; Ce voleur acharné, cet Esaü malheureux, Fait dégât du doux lait qui doit nourrir les deux, Si que, pour arracher à son frère la vie, Il méprise la sienne et n'en a plus d'envie.