Découvrir le manuscrit de Virginia Woolf qui donna vie à Clarissa Dalloway

Paru en 1925, Mrs Dalloway est sans conteste le plus important et le plus connu des romans de Virginia Woolf. En pleine guerre mondiale, la première évidemment, l’histoire de Clarissa Dalloway, femme vivant dans les hautes sphères de la société anglaise, va littéralement bouleverser le public. Le lecteur l’accompagne durant une journée, entre fleuriste et défenestration…









Si « je est un autre », selon la formule rimbaldienne consacrée, alors Clarissa Dalloway est la quintessence de ce que l’autre contraint à un certain type de représentation. Passant d’un monde à l’autre, elle apparaît tout aussi multiple qu’unique, mondaine ou hôtesse en sa demeure, dotée d’une grande intériorité autant qu’une apparence toute bourgeoise.



Un chef d’œuvre, que les Éditions des Saint-Pères viennent de rééditer, dans sa version manuscrite – l’écriture même de Virginia Woolf, à découvrir au fil des pages. Il présente les changements et les corrections qu’elle aura apportés à son roman, dévoilant une écriture fluide à l’encre violette. On y découvre notamment que le manuscrit original était intitulé The Hours.



James Joyce, vu par

Virginia Woolf



Il révèle notamment les hésitations de la romancière entre deux titres possibles — « The Hours » et « Mrs Dalloway », le dernier finissant par s’imposer dans le troisième carnet — ainsi qu’un incipit différent de celui que l’on connaît bien aujourd’hui. Ce n’est que dans le deuxième carnet qu’elle fixe le célèbre : « Mrs Dalloway dit qu’elle irait acheter les fleurs elle-même… ».

Une écriture très lisible, « qui traçait des marges sur toutes les pages pour y insérer ses notes de travail », relève l’éditeur. Et s’accompagne d’une préface de Michael Cunningham, écrivain américain, auteur de The Hours, inspiré du livre de Woolf, paru en 1998 – qui reçu le Prix Pulitzer fiction. Avec lui, Helen Wussow, doyenne à la New School de New York et spécialiste de Virginia Woolf.



Comme toujours, l’ouvrage est proposé dans un coffret vert impérial, éditions numérotées de 1 à 1000, pour le prix de 200 €.