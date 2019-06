Découvrir le Master Métiers du Livre Jeunesse à l'Institut Catholique de Toulouse

En 2 ans, l’ICT a pour but de familiariser les étudiants aux métiers du livre des secteurs marchands, événementiels, communicationnels et créatifs du domaine jeunesse, notamment grâce à une formation technique approfondie, qui fait appel aux outils numériques (PAO), appliqués aux métiers du livre et de l’édition.Les étudiants sont amenés à réaliser un projet éditorial associant textes et illustrations, de la fabrication de l’ouvrage à sa diffusion, ainsi qu’un mémoire qui associera réflexion scientifique et aspects professionnels.La formation est délivrée par des enseignants-chercheurs, mais aussi par des professionnels des secteurs de l’édition et de la librairie, de l’événementiel et du numérique, pour une partie plus pratique. Elle est également ponctuée de séminaires et stages qui peuvent s’effectuer dans toute structure liée aux métiers du livre, et de séminaires.À la sortie du Master, les étudiants auront acquis une solide culture générale et littéraire et une connaissance de la production éditoriale dans sa globalité. Les étudiants sont alors formés à la gestion de projets, comme la conception et la fabrication d’ouvrages imprimés et numériques.Ils acquièrent par là même des compétences générales en matière de gestion et de droit de la propriété intellectuelle et artistique.Le Master affiche un taux d’insertion des diplômés de 100 % depuis 2017. Il propose des débouchés dans différents secteurs du monde littéraire, tels que les métiers d'éditeur, d'assistant d'édition, de lecteur-correcteur ou encore de libraire et de chargé de diffusion et de commercialisation.Plus d'information sur leur site