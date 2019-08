Découvrir le mur d'Hadrien, sur les traces de l'Empereur romain

Steven Fruitsmaak, CC BY SA 4.0

Hadrien mourra le 10 juillet 138, laissant l’Empire à son fils adoptif Marc-Aurèle — à qui il légua un goût pour les lettres et plus encore, pour la philosophie. Hadrien n’était pas l’un de ces empereurs expansionnistes, cherchant avant tout à pacifier les relations, tout en renforçant les frontières.Le roman, parmi les plus extraordinaires ouvrages qui soient, que Marguerite Yourcernar nous a légués, s’infiltre dans les pensées de l’Empereur peu avant sa mort. Helléniste de génie, l’autrice a su capter au plus juste la pensée, et prêtant sa voix à l’homme, lui conférer une éloquente humanité.Le Mur d’Hadrien est bien entendu évoqué dans l’œuvre (éditions Folio)« Trois mois à peine avant mon arrivée, la Sixième Légion Victorieuse avait été transférée en territoire britannique. Elle y remplaçait la malheureuse Neuvième Légion taillée en pièces par les Calédoniens […]. Deux mesures s’imposaient pour empêcher le retour d’un pareil désastre. Nos troupes furent renforcées par la création d’un corps auxiliaire indigène. […]. En même temps, l’érection d’un mur coupant l’île en deux dans sa partie la plus étroite servit à protéger les régions fertiles et policées du sud contre les attaques des tribus du nord. »Et comme l’Académicienne le fit dire à son empereur : « Ce rempart devint l’emblème de mon renoncement à la politique de conquête : au pied du bastion le plus avancé, je fis ériger un temple au dieu Terme.»On peut retrouver ci-dessous une carte interactive du fameux mur, qui traversait le territoire, de la mer d’Irlande à la Mer du nord, où sont pointés les différents forts (réserves et avant-postes — qui ponctuaient sa course, depuis Alauna à Arbeia.pour un visionnage en plein écran, c'est ici