Découvrir les cahiers d'école des élèves de primaire d'Égypte antique

Les « dalles des devoirs » ont été fabriquées en versant de la cire fondue et noircie au centre d’une tablette de bois rectangulaire. Une fois la cire refroidie, les enseignants et les élèves pouvaient utiliser un stylet en métal pour gratter et former les lettres qui apparaissaient clairement sur le fond sombre.La cire se décompose généralement en présence d'humidité. Le climat sec de la région a donc probablement contribué à protéger la tablette « en préservant l'écriture maladroite d'un élève d'école primaire d'il y a près de deux millénaires », a précisé le co-conservateur de l'exposition et conservateur des manuscrits anciens et médiévaux de la British Library, Peter Toth.Bien que le nom et le sexe du propriétaire de la tablette demeurent incertains, les spécialistes du Musée royal de l'Ontario supposent que l'enfant était un garçon car l'éducation était généralement réservée aux hommes issus d'une famille aisée, à l'époque.Dans un email adressé à Live Science, Peter Toth affirme que sur cette tablette de cire une leçon de grec, séparée en deux parties, fournit des informations sur la vie quotidienne d'un élève qui fréquentait une école primaire en Égypte, il y a environ 1800 ans.Une partie de la tâche se résumait à un exercice d'écriture. On peut remarquer l'écriture soignée de l'enseignant à la première ligne, et les deux lignes suivantes contiennent les mêmes mots recopiés plus maladroitement par l'enfant. Les autres leçons consistaient en l'apprentissage des tables de multiplication et des exercices de lecture.« Ce n'[est] pas seulement l'[écriture] mais aussi l'esprit qui est enseigné ici », a également indiqué le co-conservateur de l'exposition. En effet, des phrases résumant des leçons de morale ont été identifiés sur la dalle : «Vous ne devriez accepter que les conseils d'un homme sage » ou encore «Vous ne pouvez pas faire confiance à tous vos amis. »Outre la dalle de devoirs, l'exposition rassemble plus de 100 artefacts provenant des collections de la British Library afin d'explorer des exemples d'écriture, des civilisations anciennes aux cultures modernes. Les objets incluent des monuments de pierre portant des hiéroglyphes égyptiens, un exemplaire du classique littéraire Ulysse de l'auteur James Joyce, des notes de musique écrites par Mozart et des instruments de tatouage contemporains.L'exposition Writing: Making Your Mark se déroulera du 26 avril au 27 août 2019 à la British Library, au 96 Euston Rd, London NW1 2DB, Royaume-Uni.via Live Science