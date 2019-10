Découvrir les incunables, ces ouvrages des premiers temps de l'imprimerie

Le Kalendrier des bergiers, Paris : Guy Marchant, 1493. In-folio, crédit BnF

Incunable désigne littéralement ces ouvrages datés d’avant l’invention de l’imprimerie, qui étaient alors produits à peu d’exemplaires. Et pour cause, un moine copiste réalisait moins rapidement qu’un Google Books des reproductions des œuvres qui lui étaient confiées – et alors faites à la main.Le terme lui-même, présenté par le médecin et philologue hollandais Hadrianus Junius, au milieu du XVIe siècle, est issu du latin. En effet, alors que se développe à partir de 1500 le procédé typographique, ou imprimerie, les livres antérieurs acquièrent une tout autre valeur. Or, la méthode de Gutenberg n’en est alors qu’à ses balbutiements — “au berceau” littéralement, ou en latin, ab incunabulis.La bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer conserve 200 éditions d’incunables, imprimées par près d’une centaine d’ateliers dans toute l’Europe. Ces livres ont fait l’objet d’un récolement par l’équipe patrimoniale en vue de la finalisation du volume consacré à la région Nord–Pas-de-Calais du Catalogue régional des incunables conservés en France.Il est possible de découvrir les panneaux de l’exposition, à cette adresse « Cette exposition, qui s’ouvre avec les Journées Européennes du Patrimoine, vous invite à la découverte de cette révolution technique du livre à travers une trentaine de volumes aussi rares que prestigieux, dont notre fameuse Bible de Gutenberg qui, pour l’occasion, restera visible pendant les trois mois d’exposition » indique l’établissement.RenseignementsBAPSO (Saint-Omer)40 rue Gambetta62500 Saint Omer0374182100contact.bibagglo@ca-pso.fr